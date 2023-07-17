Малый и средний бизнес может рассчитывать на льготный лизинг от Корпорации МСП

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В зависимости от категории и вида деятельности МСП предоставляются две лизинговые программы. Программа «Приоритет +» предназначена для микро- и малых предприятий в области обрабатывающего производства. Они могут получить российское оборудование под 6% годовых и иностранное под 8%. Сумма сделки варьируется от 500 тыс. до 50 млн рублей, пишут РИА Новости.
Программа «Приоритет» предназначена для микро-, малых и средних компаний в сферах здравоохранения, туризма, спорта, креативных индустрий, науки и IT. Она также распространяется на средний бизнес в области обрабатывающего производства. Программа предлагает единую ставку в 12% годовых, а сумма сделки может составлять от 500 тыс. до 50 млн рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 млн рублей).
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, приобретение основных средств в лизинг — эффективный метод модернизации и расширения производственных мощностей. Программы предлагают продолжительные сроки, небольшие авансы, индивидуальные графики платежей, отсутствие залогов и отложенный старт погашения обязательств, когда оплата происходит после фактической поставки оборудования на площадку лизингополучателя.
Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают приобретение только нового оборудования. Для удобства предпринимателей и повышения доступности лизинговых продуктов компания оцифровала процесс и создала отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Через этот сервис пользователи могут подать заявления в онлайн-режиме и получить предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предложенные условия устраивают предпринимателя, он также может загрузить необходимые документы на платформу МСП.РФ.