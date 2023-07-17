Малый и средний бизнес может рассчитывать на льготный лизинг от Корпорации МСП

Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают приобретение только нового оборудования. Для удобства предпринимателей и повышения доступности лизинговых продуктов компания оцифровала процесс и создала отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Через этот сервис пользователи могут подать заявления в онлайн-режиме и получить предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предложенные условия устраивают предпринимателя, он также может загрузить необходимые документы на платформу МСП.РФ.