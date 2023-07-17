Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?

Официально о кадровых перестановках в правительстве области стало известно сегодня, 17 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поблагодарил Мирошникова за отличную работу и отметил, что два года подряд Белгородчина была лидером по его направлению.