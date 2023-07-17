Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Бывший первый заместитель губернатора и министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников займёт должность одного из вице-президентов в компании «Ростелеком», пишет «Открытый Белгород».
Чиновник с 2018 года руководил департаментом цифрового развития Белгородской области. В 2021 году был назначен первым заместителем губернатора региона.
Официально о кадровых перестановках в правительстве области стало известно сегодня, 17 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поблагодарил Мирошникова за отличную работу и отметил, что два года подряд Белгородчина была лидером по его направлению.
Новым министром цифрового развития области стал Сергей Четвериков.