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Куда перейдёт бывший первый замгубернатора Белгородской области Мирошников?

17 июля 2023, 10:31
Фото: страница Евгения Мирошникова в ВК
Евгений Мирошников

Экс-вице-губернатор Мирошников станет вице-президентом «Ростелекома»

Евгений Мирошников займёт должность одного из вице-президентов в компании «Ростелеком». Об этом сообщает издание «Открытый Белгород».

Бывший первый заместитель губернатора и министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников займёт должность одного из вице-президентов в компании «Ростелеком», пишет «Открытый Белгород».

Чиновник с 2018 года руководил департаментом цифрового развития Белгородской области. В 2021 году был назначен первым заместителем губернатора региона.

Официально о кадровых перестановках в правительстве области стало известно сегодня, 17 июля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поблагодарил Мирошникова за отличную работу и отметил, что два года подряд Белгородчина была лидером по его направлению.

Новым министром цифрового развития области стал Сергей Четвериков.

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