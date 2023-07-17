Крымский мост, где погибли белгородцы, атаковали два надводных беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Крымский мост 17 июля атаковали два надводных беспилотника ВСУ. Произошло это в 3:05. Погибли два человека, пострадал ребёнок. Повреждена автодорожная составляющая моста.
Случившееся Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал терактом. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ст. 205 УК РФ).
На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, что в результате атаки погибли двое белгородцев — семья из Новооскольского горокруга. Известно, что женщина работала в местном управлении образования, её муж был водителем.
Вместе с ними в машине в момент происшествия была их 14-летняя дочь. Она серьёзно пострадала. По последним данным, школьница находилась в больнице в Темрюке. Если понадобится, её направят на лечение в Москву.
Власти Белгородской области помогут семье с организацией похорон. Помощь окажут в части выплат и перевозки тел.