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Крымские отели готовы безвозмездно продлевать проживание туристам после ЧП на мосту

17 июля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что отельеры Крыма готовы продлить проживание туристам, вынужденным оставаться на полуострове, пишет «Российская газета».

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о готовности крымских отельеров безвозмездно продлевать проживание туристам после ЧП на мосту. По его словам, хозяева отелей так помогут с жильём туристам, которые вынуждены оставаться на полуострове после происшествия.

«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе», — пишет издание со ссылкой на ТАСС.

По данным главы РСТ, речь может идти о примерно 20 тыс. отдыхающих. Их отпуск должен закончиться уже в ближайшие дни.

Отметим, при происшествии на Крымском мосту погибли двое белгородцев — семейная пара из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь пострадала.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Крымский мост#Происшествия#Крымские отели#Российский союз туриндустрии#Отдыхающие#Погибшие
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