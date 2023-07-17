Крымские отели готовы безвозмездно продлевать проживание туристам после ЧП на мосту

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о готовности крымских отельеров безвозмездно продлевать проживание туристам после ЧП на мосту. По его словам, хозяева отелей так помогут с жильём туристам, которые вынуждены оставаться на полуострове после происшествия.
«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там всё будет оказано им на безвозмездной основе», — пишет издание со ссылкой на ТАСС.
По данным главы РСТ, речь может идти о примерно 20 тыс. отдыхающих. Их отпуск должен закончиться уже в ближайшие дни.
Отметим, при происшествии на Крымском мосту погибли двое белгородцев — семейная пара из Новооскольского горокруга. Их 14-летняя дочь пострадала.