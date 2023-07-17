Из Северского Донца в Белгороде достали тело мужчины

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 16 июля, в Белгороде на улице Речной. Тело мужчины извлекли из реки Северский Донец. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая.
Напомним, что только за неделю с 3 по 10 июля в водоёмах Белгородской области утонули четверо мужчин. Происшествия случились в Чернянском, Прохоровском и Вейделевском районах, а также в Губкине.
Региональное МЧС в начале июля сообщало, что в отношении почти 30 белгородцев составили административные протоколы за купание в запрещённых местах. Также известно о 39 случаях, когда дети находились у водоёмов без присмотра взрослых. В отношении родителей составили акты о правонарушении.