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Из Северского Донца в Белгороде достали тело мужчины

17 июля 2023, 08:59
Фото: 1MI
Несчастный случай произошёл на улице Речной. Водолазы извлекли тело мужчины в месте, оборудованном для купания. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 16 июля, в Белгороде на улице Речной. Тело мужчины извлекли из реки Северский Донец. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства несчастного случая.

Напомним, что только за неделю с 3 по 10 июля в водоёмах Белгородской области утонули четверо мужчин. Происшествия случились в Чернянском, Прохоровском и Вейделевском районах, а также в Губкине.

Региональное МЧС в начале июля сообщало, что в отношении почти 30 белгородцев составили административные протоколы за купание в запрещённых местах. Также известно о 39 случаях, когда дети находились у водоёмов без присмотра взрослых. В отношении родителей составили акты о правонарушении.

Стало известно, сколько человек погибло в белгородских водоёмах с начала года
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