Из Северского Донца в Белгороде достали тело мужчины

Региональное МЧС в начале июля сообщало, что в отношении почти 30 белгородцев составили административные протоколы за купание в запрещённых местах. Также известно о 39 случаях, когда дети находились у водоёмов без присмотра взрослых. В отношении родителей составили акты о правонарушении.