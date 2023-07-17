Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете смены пола в России

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как информирует «Дума ТВ», запрет также охватывает смену пола в документах, при этом граждане, которые уже сменили пол, не смогут усыновить детей.
Вместе с тем инициатива предусматривает, что сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного Минздраву РФ.
Только при наличии таких медицинских вмешательств комиссия даст заключение о соответствии половых признаков определенному полу, что будет являться поводом для изменения актов гражданского состояния.
По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, в законе не должно остаться лазеек для проведения операций по смене пола.
Как отмечается, в ходе второго чтения в законопроект было внесено дополнение, согласно которому брак прекращается, если в запись акта гражданского состояния будут внесены сведения об изменении пола одним из супругов. Помимо этого, сменившие пол граждане не только не смогут быть усыновителями, но и опекунами и попечителями.
Вячеслав Володин ранее указывал, что после того, как Минздрав заключил соглашение с ВОЗ, из комиссий, которые выносят решение о том, что человек нуждается в смене пола, были исключены психологи. Иными словами, человек шел в любую частную клинику, получал справку и затем оформлял новую запись в паспорте, что неприемлемо.
Заместитель председателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев отметил, что встречаются истинные, или ядерные, трансгендеры, но таких сложных случаев — один на миллион. Вместе с тем многие западные организации уверены в другой пропорции: один на сто тысяч случаев, добавил парламентарий.
Николаев подчеркнул, что современные медицинские технологии позволяют лечить таких людей не только путем хирургического вмешательства, но и через методы психиатрии.