Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете смены пола в России

Вячеслав Володин ранее указывал, что после того, как Минздрав заключил соглашение с ВОЗ, из комиссий, которые выносят решение о том, что человек нуждается в смене пола, были исключены психологи. Иными словами, человек шел в любую частную клинику, получал справку и затем оформлял новую запись в паспорте, что неприемлемо.