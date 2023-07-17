Глава РЭО: Органы власти начнут работать по новым правилам утилизации электроники

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Как сообщает gorod55.ru, согласно новым правилам утилизаторам придется позаботиться не только о получении лицензий, но и о наличии необходимых для такой деятельности мощностей и системы весового контроля.
Подробнее о пользе новых правил рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он напомнил, что на органы местного самоуправления возложена обязанность по списанию электроники и электротехники, направлении их на утилизацию, для чего проводятся тендеры. Пока приказ № 173 Минприроды РФ не вступил в силу, органы власти не имеют возможности добавить в конкурсную документацию ничего, кроме лицензии утилизатора. Получается, что побеждать на конкурсах могут и недобросовестные компании, которые вообще не занимаются утилизацией. Новый приказ по обращению с однородными отходами содержит более актуальные для отрасли правила, которые теперь должны будут учитывать главы государственных, муниципальных предприятий и организаций.
В существующих на данный момент нормативных документах прописано обязательное для государственных и муниципальных предприятий и учреждений проведение мероприятий по подбору утилизатора вышедшего из строя электронного и электротехнического оборудования.
До настоящего момента никаких нормативов, устанавливающих определенные стандарты глубины и технических процессов утилизации ОЭЭО, не было. Однако в скором времени переработчикам, занимающимся утилизацией, необходимо будет получать как минимум 85% вторсырья от общей массы всех направляемых к ним отходов электроники и электротехники. Такие меры оградят рынок от недобросовестных переработчиков, которые занимаются извлечением исключительно самых ликвидных фракций.
Немаловажно, что в приказе Минприроды России № 399, действующем с 1 марта прошлого года, также прописан комплекс требований по обращению с электроломом. В статье 56 документа указывается, что ИП и юрлица должны в течение 11 месяцев передавать ОЭЭО лицам, которые на законных основаниях ведут сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и хранение элементов, входящих в группу «Отходы электронного оборудования».
Приказ № 173 вступит в силу 1 сентября 2023 года.