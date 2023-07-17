Глава РЭО: Органы власти начнут работать по новым правилам утилизации электроники

Подробнее о пользе новых правил рассказал генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он напомнил, что на органы местного самоуправления возложена обязанность по списанию электроники и электротехники, направлении их на утилизацию, для чего проводятся тендеры. Пока приказ № 173 Минприроды РФ не вступил в силу, органы власти не имеют возможности добавить в конкурсную документацию ничего, кроме лицензии утилизатора. Получается, что побеждать на конкурсах могут и недобросовестные компании, которые вообще не занимаются утилизацией. Новый приказ по обращению с однородными отходами содержит более актуальные для отрасли правила, которые теперь должны будут учитывать главы государственных, муниципальных предприятий и организаций.