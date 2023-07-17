Глава Белгородского района Перцев сообщил о болезни, за ним наблюдают врачи

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил о своей болезни. В связи с этим чиновник временно не будет проводить прямые эфиры, однако, несмотря на это, он обещает оставаться на связи.
«Хочу сообщить, что несколько дней проводить прямые эфиры не буду. Приболел. Нахожусь под наблюдением врачей. Как обычно, остаюсь с вами на связи», — написал Перцев в своём Telegram-канале.
Напомним, что в начале июля губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал Владимира Перцева: поводом стали восстановительные работы на его участке в Шебекино. Глава региона тогда порекомендовал Перцеву «изменить своё отношение к происходящему».
17 июля стало известно об уходе замгубернатора Владимира Боровика. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что чиновник собрался на пенсию. По словам главы региона, Боровик принял решение об уходе на заслуженный отдых. Это произойдёт уже в ближайшее время. Новым министром финансов региона стала Наталья Шаралапова. До ухода на пенсию Боровик занимал должность замгубернатора по финансам почти четверть века.