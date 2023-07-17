Глава Белгородского района Перцев сообщил о болезни, за ним наблюдают врачи

17 июля стало известно об уходе замгубернатора Владимира Боровика. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что чиновник собрался на пенсию. По словам главы региона, Боровик принял решение об уходе на заслуженный отдых. Это произойдёт уже в ближайшее время. Новым министром финансов региона стала Наталья Шаралапова. До ухода на пенсию Боровик занимал должность замгубернатора по финансам почти четверть века.