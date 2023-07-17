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Фото и видео с места ЧП на Крымском мосту появились в Сети

17 июля 2023, 06:41
Фото: Telegram-канал Baza
ЧП на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Ранним утром 14 июля на мосту произошёл взрыв. Один пролёт разрушило, ещё один повредило. Пострадал ребёнок, два человека погибли.

В Сети публикуют кадры с места ЧП на Крымском мосту. По данным Telegram-канала Baza, один пролёт моста разрушило, ещё один повредило.

Всё произошла сегодня ранним утром, 17 июля. Ночью на части моста пропало освещение. Туристов попросили воздержаться от поездок на данном участке и предложили перебираться через присоединённые регионы.

Тем временем на мосту образовалась пробка. Очевидцы показали фото с места событий.

ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мостуЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту
Фото: Telegram-канал Baza

Вскоре в Сети опубликовали и видео с места происшествия. На кадрах видно машину, где ехала погибшая семейная пара, а также скорая помощь, где находилась их 14-летняя дочь. Людей срочно просили покинуть мост.

Добавим, что семья — из Новооскольского горокруга. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, их родным окажут всю необходимую помощь.

Видео с места ЧП на Крымском мосту
Видео: Telegram-канал SHOT
Гладков подтвердил гибель белгородцев во время ЧП на Крымском мосту
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