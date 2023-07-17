Фото и видео с места ЧП на Крымском мосту появились в Сети

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Сети публикуют кадры с места ЧП на Крымском мосту. По данным Telegram-канала Baza, один пролёт моста разрушило, ещё один повредило.
Всё произошла сегодня ранним утром, 17 июля. Ночью на части моста пропало освещение. Туристов попросили воздержаться от поездок на данном участке и предложили перебираться через присоединённые регионы.
Тем временем на мосту образовалась пробка. Очевидцы показали фото с места событий.
Вскоре в Сети опубликовали и видео с места происшествия. На кадрах видно машину, где ехала погибшая семейная пара, а также скорая помощь, где находилась их 14-летняя дочь. Людей срочно просили покинуть мост.
Добавим, что семья — из Новооскольского горокруга. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, их родным окажут всю необходимую помощь.