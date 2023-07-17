Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

Дмитрий Гладский занял место первого замгубернатора Белгородской области

17 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Дмитрий Гладский
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня во время оперсовещания сообщил, что его первым заместителем станет заместитель губернатора по экономике. Речь идёт о Дмитрии Гладском.

Таким образом, Дмитрий Гладский становится на место ушедшего из белгородского правительства Евгения Мирошникова. На данный момент чиновник продолжает также курировать министерство экономического развития региона.

Гладский — выпускник МАИ и кандидат экономических наук. Он приехал в регион следом за новым губернатором Вячеславом Гладковым. Занял в 2021 году место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова, который работал с экс-главой области Евгением Савченко. Входит в топ-100 влиятельных белгородцев.

Что касается Мирошникова, занимавшего должность первого вице-губернатора ранее, то он переходит на новую работу на федеральном уровне.

Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской областиЗамгубернатора Белгородской области Владимир Боровик уходит на «заслуженный отдых»Татьяна Киреева станет вице-губернатором по молодёжной политике Белгородской области
#Артем Черненко#Дмитрий Гладский#Белгородская область#Замгубернатор#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников#Кадры#Назначение#Министерство экономики#Общество
Подпишитесь
Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Сегодня, 07:07
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
Сегодня, 06:46
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП
Сегодня, 08:42
Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
Сегодня, 07:41