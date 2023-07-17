Дмитрий Гладский занял место первого замгубернатора Белгородской области

Гладский — выпускник МАИ и кандидат экономических наук. Он приехал в регион следом за новым губернатором Вячеславом Гладковым. Занял в 2021 году место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова, который работал с экс-главой области Евгением Савченко. Входит в топ-100 влиятельных белгородцев.