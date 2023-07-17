Дмитрий Гладский занял место первого замгубернатора Белгородской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Таким образом, Дмитрий Гладский становится на место ушедшего из белгородского правительства Евгения Мирошникова. На данный момент чиновник продолжает также курировать министерство экономического развития региона.
Гладский — выпускник МАИ и кандидат экономических наук. Он приехал в регион следом за новым губернатором Вячеславом Гладковым. Занял в 2021 году место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова, который работал с экс-главой области Евгением Савченко. Входит в топ-100 влиятельных белгородцев.
Что касается Мирошникова, занимавшего должность первого вице-губернатора ранее, то он переходит на новую работу на федеральном уровне.