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Для школ Белгородской области разработали пять моделей организации обучения

17 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Школьники смогут учиться дистанционно, очно и в смешанном формате. Подробности рассказал первый замминистра образования области Андрей Мухартов.
Сюжет
Школы

Министерство образования области совместно с муниципалитетами разработало пять моделей организации учебного процесса.

Первая модель — обучение на дистанте в 20-километровой зоне от границы. Вторая модель предполагает обучение на дистанте и подвоз части детей в другие школы на очное обучение на безопасном расстоянии.

Третья модель — сочетание очного обучения с дистанционным. «Это распространённая модель. Она касается в основном школ, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. Предполагается использование только первых, вторых этажей для обучения. Часть классов занимается очно на базе школы, часть — на дистанте. Приоритет при очном формате мы отдаём учащимся начальных классов, у которых ещё недостаточно сформированы навыки самообразования, а также выпускным 9-м и 11-м классам. В этих школах проводится укрепление подвальных помещений, оклейка окон», — подчеркнул Андрей Мухартов.

Фото: правительство Белгородской области

Модель четвёртая — очное обучение и подвоз части детей в другие школы. Пятая модель — очное обучение.

Мы предполагаем, что пятую модель возможно осуществить в классической форме на территории Новооскольского округа и в ряде других школ, если такое решение будет принято оперативным штабом.
Андрей Мухартов
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#Алина Харина#Школы#Дистанционка#Ученики#Министерство образования#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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