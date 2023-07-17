Для школ Белгородской области разработали пять моделей организации обучения

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Министерство образования области совместно с муниципалитетами разработало пять моделей организации учебного процесса.
Первая модель — обучение на дистанте в 20-километровой зоне от границы. Вторая модель предполагает обучение на дистанте и подвоз части детей в другие школы на очное обучение на безопасном расстоянии.
Третья модель — сочетание очного обучения с дистанционным. «Это распространённая модель. Она касается в основном школ, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. Предполагается использование только первых, вторых этажей для обучения. Часть классов занимается очно на базе школы, часть — на дистанте. Приоритет при очном формате мы отдаём учащимся начальных классов, у которых ещё недостаточно сформированы навыки самообразования, а также выпускным 9-м и 11-м классам. В этих школах проводится укрепление подвальных помещений, оклейка окон», — подчеркнул Андрей Мухартов.
Модель четвёртая — очное обучение и подвоз части детей в другие школы. Пятая модель — очное обучение.
Мы предполагаем, что пятую модель возможно осуществить в классической форме на территории Новооскольского округа и в ряде других школ, если такое решение будет принято оперативным штабом.
Андрей Мухартов