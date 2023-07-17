Для школ Белгородской области разработали пять моделей организации обучения

Третья модель — сочетание очного обучения с дистанционным. «Это распространённая модель. Она касается в основном школ, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. Предполагается использование только первых, вторых этажей для обучения. Часть классов занимается очно на базе школы, часть — на дистанте. Приоритет при очном формате мы отдаём учащимся начальных классов, у которых ещё недостаточно сформированы навыки самообразования, а также выпускным 9-м и 11-м классам. В этих школах проводится укрепление подвальных помещений, оклейка окон», — подчеркнул Андрей Мухартов.