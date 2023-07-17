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Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы

17 июля 2023, 07:07
Фото: Telegram-канал Baza
ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту погибли двое белгородцев, пострадала их дочь

Перед ранним утром 17 июня власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» на мосту. Известно о двоих погибших и одной пострадавшей — это семья из Белгородской области. Подробности — в обзоре.

Что произошло?

В 4:21 в Telegram-канале главы Республики Крым Сергея Аксёнова появилось сообщение о «чрезвычайном происшествии» на Крымском мосту. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось, не уточнялось.

В Минтрансе РФ заявили, что есть повреждение дорожного полотна на мосту. При этом сами конструкции пролётов находятся на своих опорах.

На подъезде к мосту образовалась огромная пробка, водителей разворачивали назад.

При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами
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Погибшие и пострадавшие белгородцы

Спустя время появились первые кадры с места происшествия. На них было видно автомобиль с белгородскими номерами.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в машине были белгородцы — семья из Новооскольского горокруга. Двое взрослых — супруги — погибли. Их дочь — 14-летняя девочка — пострадала. По словам губернатора, у школьницы ранения средней степени тяжести. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что, по предварительным данным, у пострадавшей была закрытая черепно-мозговая травма.

ТАСС добавляет, что жизни пострадавшей девочки ничего не угрожает. Её уже доставили в больницу в Темрюке. Решался вопрос о переводе пациентки в реанимационное отделение.

Белгородские власти заявили, что помогут семье с организацией похорон, в том числе с перевозкой тел.

По информации RT, погибшая женщина работала в управлении образования Новооскольского горокруга.

Гладков подтвердил гибель белгородцев во время ЧП на Крымском мосту
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Причины произошедшего

Ряд источников в Сети сразу после случившегося предположили, что к ЧП привела атака со стороны ВСУ. Более того, очевидцы с места сообщали о взрывах.

В Главном управлении разведки Украины на стели комментировать ЧП на мосту. Представитель ГУР лишь процитировал слова начальника Кирилла Буданова, назвавшего мост «лишней конструкцией».

Украинские СМИ спустя время заявили о причастности СБУ к происшествию на Крымском мосту. Сообщалось, что для атаки использовались надводные дроны.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал произошедшее на мосту терактом. Возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт», проводятся оперативные и следственные действия. Уточняется, что противник атаковал двумя дронами.

Фото и видео с места ЧП на Крымском мосту появились в Сети
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Ситуация с туристами

После происшествия глава Крыма Сергей Аксёнов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост. Он порекомендовал выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

В министерстве курортов развернули координационный штаб. По всем вопросам рекомендовали обращаться по номеру горячей линии 8 (800) 511-80-18. В Восточном Крыму планировали открыть пункты временного размещения туристов.

Власти республики призвали отдыхающих в Крыму граждан по возможности оставаться в гостиницах.

Белгородская область окажет помощь пострадавшему ребёнку на Крымском мосту
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Что с отдыхом белгородских детей в Крыму?

Детей из Белгородской области ранее отправили на отдых в Крым. Только 16 июля губернатор сообщал о поездке 315 детей.

По словам Вячеслава Гладкова, жизни белгородцев ничего не угрожает. На связи с руководителями лагерей остаётся министр образования региона Андрей Милёхин.

Семье погибших белгородцев на Крымском мосту помогут с организацией похорон
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