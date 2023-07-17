Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в машине были белгородцы — семья из Новооскольского горокруга. Двое взрослых — супруги — погибли. Их дочь — 14-летняя девочка — пострадала. По словам губернатора, у школьницы ранения средней степени тяжести. Оперштаб Краснодарского края сообщал, что, по предварительным данным, у пострадавшей была закрытая черепно-мозговая травма.