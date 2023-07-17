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Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области

17 июля 2023, 07:41
Фото: Midjourney
Как сообщил во время оперсовещания с правительством Белгородской области Вячеслав Гладков, на работу новый чиновник выйдет только в сентябре.
Сюжет
ЖКХ

На данный момент место замгубернатора по ЖКХ остаётся вакантным. По словам Вячеслав Гладкова, в сентябре его должен занять чиновник из другого региона страны.

Руководитель вступит в должность в начале сентября. Человек приходит из другого региона, имеет большой опыт, занимает аналогичную должность в другом регионе Российской Федерации.
Вячеслав Гладков

Напомним, что прежнего замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева освободил от занимаемой им должности 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».

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#Артем Черненко#Министерство ЖХК#ЖКХ#Кадры#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Замгубернатор#Константин Полежаев#Общество
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