Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
На данный момент место замгубернатора по ЖКХ остаётся вакантным. По словам Вячеслав Гладкова, в сентябре его должен занять чиновник из другого региона страны.
Руководитель вступит в должность в начале сентября. Человек приходит из другого региона, имеет большой опыт, занимает аналогичную должность в другом регионе Российской Федерации.
Вячеслав Гладков
Напомним, что прежнего замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева освободил от занимаемой им должности 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».