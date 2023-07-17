Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области

Напомним, что прежнего замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева освободил от занимаемой им должности 4 июля. Причина — «систематическое невыполнение своих обязанностей» и «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке». Глава региона позже отметил, что решение это было «очевидным и естественным», ведь он устал «уговаривать людей делать свою работу».