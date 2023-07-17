Белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона

Первый футбольный матч сезона 2023-2024 Второй лиги А состоялся накануне на стадионе «Салют» в Белгороде. Все голы были забиты во втором тайме. Полузащитник Артур Максимчук забил три мяча во втором тайме — на 47-й, 66-й, 77-й минутах матча, на 50-й минуте гол забил полузащитник Николай Бояркин.