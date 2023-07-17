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Белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона

17 июля 2023, 08:28
Фото: группа в ВК «ФК „Салют Белгород“»
Вчера, 16 июля, на стадионе в Белгороде в первом матче сезона 2023-2024 Второй лиги А «Салют» обыграл «Текстильщик» со счётом 4:0.
Сюжет
Футбол

Первый футбольный матч сезона 2023-2024 Второй лиги А состоялся накануне на стадионе «Салют» в Белгороде. Все голы были забиты во втором тайме. Полузащитник Артур Максимчук забил три мяча во втором тайме — на 47-й, 66-й, 77-й минутах матча, на 50-й минуте гол забил полузащитник Николай Бояркин.

Главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко так прокомментировал матч:

«Результат для всех неожиданный, потому что, по сути, собирали заново команду. Но одна игра не показатель. Надежда была, три контрольных игры мы проиграли. А сегодня ребята молодцы, мы не уступили в борьбе, забиты хорошие голы».

Сообщалось, что состав «Салюта» пополнили четверо новых игроков, а вратарь Данила Боков, напротив, покинул клуб.

Ранее белгородская команда уступила давнему сопернику курскому «Авангарду» в товарищеском матче со счётом 0:1.

Белгородский «Салют» пополнили четыре новых игрока
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#Таисия Некрасова#Текстильщик#Победа#Иваново#Спорт#Фк салют#Футбол#Матч#Белгородская область#Белгород#Виктор навоченко
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