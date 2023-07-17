Белгородский «Салют» разгромил ивановский «Текстильщик» в первом матче сезона

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Первый футбольный матч сезона 2023-2024 Второй лиги А состоялся накануне на стадионе «Салют» в Белгороде. Все голы были забиты во втором тайме. Полузащитник Артур Максимчук забил три мяча во втором тайме — на 47-й, 66-й, 77-й минутах матча, на 50-й минуте гол забил полузащитник Николай Бояркин.
Главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко так прокомментировал матч:
«Результат для всех неожиданный, потому что, по сути, собирали заново команду. Но одна игра не показатель. Надежда была, три контрольных игры мы проиграли. А сегодня ребята молодцы, мы не уступили в борьбе, забиты хорошие голы».
Сообщалось, что состав «Салюта» пополнили четверо новых игроков, а вратарь Данила Боков, напротив, покинул клуб.
Ранее белгородская команда уступила давнему сопернику курскому «Авангарду» в товарищеском матче со счётом 0:1.