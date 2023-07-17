Белгородским почётным донорам повысили сумму выплаты

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В 2022 году размер выплаты составлял 15,7 тыс. рублей. В нынешнем году пособие увеличили на 4% — до 16,6 тыс. рублей.
Почётным донорам, состоящим на учёте в управлении соцзащиты населения, автоматически начислят пособие за 2024 год. Если гражданин оформлял пособие раньше, повторно обращаться с заявлением не нужно.
Если выплата ранее не оформлялась, можно подать заявление на портале «Госуслуги». К заявке необходимо будет предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор России» либо удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор СССР». Срок оформления занимает до 10 дней.
Ранее белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров. Среди них — внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, право на получение бесплатной юридической помощи.
Всего на территории области проживает порядка 11 тыс. почётных доноров. Ежегодно в донорском движении участвует более 17 тыс. белгородцев.