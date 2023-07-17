Белгородским почётным донорам повысили сумму выплаты

Почётным донорам, состоящим на учёте в управлении соцзащиты населения, автоматически начислят пособие за 2024 год. Если гражданин оформлял пособие раньше, повторно обращаться с заявлением не нужно.



Если выплата ранее не оформлялась, можно подать заявление на портале «Госуслуги». К заявке необходимо будет предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор России» либо удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор СССР». Срок оформления занимает до 10 дней.