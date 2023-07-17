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Белгородским почётным донорам повысили сумму выплаты

17 июля 2023, 11:14
Фото: 1MI
Денежную выплату «Почётным донорам России» проиндексировали на 4% в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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Выплаты

В 2022 году размер выплаты составлял 15,7 тыс. рублей. В нынешнем году пособие увеличили на 4% — до 16,6 тыс. рублей.

Почётным донорам, состоящим на учёте в управлении соцзащиты населения, автоматически начислят пособие за 2024 год. Если гражданин оформлял пособие раньше, повторно обращаться с заявлением не нужно.

Если выплата ранее не оформлялась, можно подать заявление на портале «Госуслуги». К заявке необходимо будет предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор России» либо удостоверение к нагрудному знаку «Почётный донор СССР». Срок оформления занимает до 10 дней.

Ранее белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров. Среди них — внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, право на получение бесплатной юридической помощи.

Всего на территории области проживает порядка 11 тыс. почётных доноров. Ежегодно в донорском движении участвует более 17 тыс. белгородцев.

Знак «Почётный донор России» получили более 11 тысяч белгородцев
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#Таисия Некрасова#Общество#Доноры#Индексация#Выплаты#Соц защита#Правительство области#Белгородская область
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