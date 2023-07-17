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Белгородские дети выехали в Крым после взрыва на мосту

17 июля 2023, 17:37
Фото: Артем Черненко / Bel.ru
О начавшейся летней поездке белгородцев в лагерь стало известно во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова. Связь с детьми держат постоянно, уточнил глава региона.
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Дети

Сегодня, 17 июля, дети из Белгородской области выехали в Крым. Губернатору написала местная жительница Анастасия, что дети «уже в дороге, едут в „Артек“». Детский лагерь находится в Ялте, на южном берегу Крыма.

Вячеслав Гладков подтвердил, что дети находятся в пути — едут на поезде. До этого власти Белгородской области советовались с руководством РЖД, связывались с руководством других регионов. После подтверждения безопасности дети поехали.

Мы связались с руководством РЖД, с руководством регионов, Крыма и Краснодарского края, ещё раз проговорили, как будет двигаться поезд, можно ли отправлять детей. Получили подтверждение, поэтому наши дети выехали. Связь держим постоянно. Уверен, что всё пройдёт хорошо и дети приедут в те лагеря, где их ждут, отдохнут и вернутся живыми-здоровыми к нам с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Восстановление железнодорожного движения по мосту также подтвердил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе вечернего заседания специальной правительственной комиссии. Глава страны попросил властей Белгородской области оказать всю необходимую помощь осиротевшей Ангелине Кулик и её семье.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошёл около трёх часов ночи 17 июля. Погибли двое жителей Нового Оскола — Алексей и Наталья, муж и жена. Их 14-летняя дочь получила травмы, но выжила.

Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Белгородская область#Крым#Дети#ОАО «РЖД»#Трасса крым#Летний лагерь#Общество
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