Белгородские дети выехали в Крым после взрыва на мосту

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Сегодня, 17 июля, дети из Белгородской области выехали в Крым. Губернатору написала местная жительница Анастасия, что дети «уже в дороге, едут в „Артек“». Детский лагерь находится в Ялте, на южном берегу Крыма.
Вячеслав Гладков подтвердил, что дети находятся в пути — едут на поезде. До этого власти Белгородской области советовались с руководством РЖД, связывались с руководством других регионов. После подтверждения безопасности дети поехали.
Мы связались с руководством РЖД, с руководством регионов, Крыма и Краснодарского края, ещё раз проговорили, как будет двигаться поезд, можно ли отправлять детей. Получили подтверждение, поэтому наши дети выехали. Связь держим постоянно. Уверен, что всё пройдёт хорошо и дети приедут в те лагеря, где их ждут, отдохнут и вернутся живыми-здоровыми к нам с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Восстановление железнодорожного движения по мосту также подтвердил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе вечернего заседания специальной правительственной комиссии. Глава страны попросил властей Белгородской области оказать всю необходимую помощь осиротевшей Ангелине Кулик и её семье.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошёл около трёх часов ночи 17 июля. Погибли двое жителей Нового Оскола — Алексей и Наталья, муж и жена. Их 14-летняя дочь получила травмы, но выжила.