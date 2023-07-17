Белгородская область окажет помощь пострадавшему ребёнку на Крымском мосту

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Губернатор Вячеслав Гладков поручил главе регионального минздрава Андрею Иконникову ежедневно докладывать о состоянии здоровья ребёнка, который пострадал во время ЧП на Крымском мосту.
Связь с центральной районной больницей, где она находится. В случае необходимости, помочь с лекарственными препаратами и оказать другие виды помощи. Если есть возможность — транспортировка, доставляем её домой.
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что девочку могут отправить на лечение в Москву.
Напомним, что сегодня, 17 июля, во время ЧП на Крымском мосту погибли родители ребёнка. Девочка получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в больнице в Краснодарском крае. Семья проживала в Новом Осколе.