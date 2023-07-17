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Белгородская область окажет помощь пострадавшему ребёнку на Крымском мосту

17 июля 2023, 06:51
Фото: 1MI
При необходимости регион доставит лекарства, а также поможет с перевозкой в Белгородскую область.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил главе регионального минздрава Андрею Иконникову ежедневно докладывать о состоянии здоровья ребёнка, который пострадал во время ЧП на Крымском мосту.

Связь с центральной районной больницей, где она находится. В случае необходимости, помочь с лекарственными препаратами и оказать другие виды помощи. Если есть возможность — транспортировка, доставляем её домой.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что девочку могут отправить на лечение в Москву.

Напомним, что сегодня, 17 июля, во время ЧП на Крымском мосту погибли родители ребёнка. Девочка получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в больнице в Краснодарском крае. Семья проживала в Новом Осколе.

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#Ранения#Крымский мост#Ребёнок#Чп#Лечение#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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