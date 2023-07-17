База: в результате взрыва на Крымском мосту погибли белгородцы

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В автомобиле, который пострадал в результате взрыва, находилась семья из Белгородской области. По данным «Базы», 14-летняя девочка была доставлена в одну из больниц Краснодарского края, а её родители погибли после происшествия на Крымском мосту.
У пострадавшей школьницы выявлены телесные повреждения, перелом носа и сотрясение головного мозга. По предварительным данным, одна из погибших — 36-летняя Наталья К. Её супруг также погиб. Сообщалось, что семья ехала в Крым из Старого Оскола.
Глава Крыма Сергей Аксёнов дал подробности о происшествии на Крымском мосту. Движение на мосту временно приостановлено, работают правоохранительные органы. Причина инцидента пока неизвестна.
Telegram-каналы пишут о произошедших взрывах в районе Крымского моста, также сообщается о погибших и пострадавших.
Аксёнов опубликовал сообщение о происшествии в своём Telegram-канале: «Движение на Крымском мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».
Глава Крыма связался с министром транспорта РФ, на место инцидента отправился зампред Совета министров Крыма. Место происшествия вызвало пробку. Местные власти рекомендуют жителям и гостям полуострова выбрать другой маршрут.
Telegram-каналы информируют о погибших и пострадавших. По данным «Базы», произошло обрушение участка Крымского моста. Предварительно, погибли как минимум два человека, еще один получил травмы.
Telegram-канал Shot, ссылаясь на свидетелей, сообщает о звуках взрывов перед ранним утром. Официального подтверждения этой информации пока нет. Есть информация, что причиной происшествия могла стать атака ВСУ, однако это пока только предположение очевидцев.