Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

База: в результате взрыва на Крымском мосту погибли белгородцы

17 июля 2023, 04:09
Фото: Midjourney
Семья из Белгородской области пострадала в результате взрыва на Крымском мосту: родители погибли, а 14-летняя девочка получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу Краснодарского края. Точная причина происшествия неизвестна, однако есть информация о возможной атаке ВСУ.

В автомобиле, который пострадал в результате взрыва, находилась семья из Белгородской области. По данным «Базы», 14-летняя девочка была доставлена в одну из больниц Краснодарского края, а её родители погибли после происшествия на Крымском мосту.

У пострадавшей школьницы выявлены телесные повреждения, перелом носа и сотрясение головного мозга. По предварительным данным, одна из погибших — 36-летняя Наталья К. Её супруг также погиб. Сообщалось, что семья ехала в Крым из Старого Оскола.

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал подробности о происшествии на Крымском мосту. Движение на мосту временно приостановлено, работают правоохранительные органы. Причина инцидента пока неизвестна.

Telegram-каналы пишут о произошедших взрывах в районе Крымского моста, также сообщается о погибших и пострадавших.

Аксёнов опубликовал сообщение о происшествии в своём Telegram-канале: «Движение на Крымском мосту приостановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы».

Глава Крыма связался с министром транспорта РФ, на место инцидента отправился зампред Совета министров Крыма. Место происшествия вызвало пробку. Местные власти рекомендуют жителям и гостям полуострова выбрать другой маршрут.

Telegram-каналы информируют о погибших и пострадавших. По данным «Базы», произошло обрушение участка Крымского моста. Предварительно, погибли как минимум два человека, еще один получил травмы.

Telegram-канал Shot, ссылаясь на свидетелей, сообщает о звуках взрывов перед ранним утром. Официального подтверждения этой информации пока нет. Есть информация, что причиной происшествия могла стать атака ВСУ, однако это пока только предположение очевидцев.

При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами
Узнать подробнее
#Евгений Грицков#Крымский мост#Сергей Аксенов#Пострадавшие#Взрывы#Пробка#Атака ВСУ#Травма#Погибшие
Подпишитесь
Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Сегодня, 07:07
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
Сегодня, 06:46
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП
Сегодня, 08:42
Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
Сегодня, 07:41