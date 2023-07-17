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15 уголовных дел за неделю возбудили против белгородцев из-за домашнего насилия

17 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI
С начала года в регионе выявили порядка 200 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Статистикой поделились в УМВД по Белгородской области.

В Белгородской области за неделю возбудили 15 уголовных дел по преступлениям, совершённым против личности. Всего с начала года в регионе зафиксировали порядка 200 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

С 3 по 10 июля правоохранители проводили операцию «Быт». Отдельно работа велась с подучётными — семейными дебоширами, бывшими сидельцами и любителями выпить. Всего полиция проверила 2560 человек.

На профилактический учёт полицейские поставили 85 белгородцев, ещё 338 получили официальное предостережение. 174 человека привлекли к ответственности за побои или неисполнение родительских обязанностей.

Полиция призывает белгородцев реагировать на факты домашнего насилия и обращаться в полицию. Зачастую такие нарушения носят латентный характер, несвоевременное обращение в правоохранительные органы может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до трагедии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Домашнее насилие#Правонарушение#Профилактика#Полиция
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