1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно

Во время оперативного совещания первый замминистра образования Андрей Мухартов рассказал о подготовке школ к новому учебному году. Так, к 15 августа завершатся работы по антитерорристической защищённости школ — оклейка окон, закладка окон первых этажей мешками с песком, оснащение и дооборудование подвалов.