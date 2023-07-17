1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Во время оперативного совещания первый замминистра образования Андрей Мухартов рассказал о подготовке школ к новому учебному году. Так, к 15 августа завершатся работы по антитерорристической защищённости школ — оклейка окон, закладка окон первых этажей мешками с песком, оснащение и дооборудование подвалов.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что до 1 августа будет опубликован список школ, в котором будет указан их формат обучения — очный или дистанционный.
1 августа мы должны дать полный публичный перечень мероприятий по обеспечению защищённости детей, работников школ и детских садов, колледжей и высших учебных заведений.
Вячеслав Гладков
Напомним, что возвращение очного обучения в школах поддержали 84% опрошенных родителей в регионе. Дистанционное обучение поддерживают 13% родителей школьников.