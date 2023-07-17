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1 августа в Белгородской области опубликуют списки школ, которые будут учиться очно

17 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
Об этом сообщил во время оперсовещания правительства области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

Во время оперативного совещания первый замминистра образования Андрей Мухартов рассказал о подготовке школ к новому учебному году. Так, к 15 августа завершатся работы по антитерорристической защищённости школ — оклейка окон, закладка окон первых этажей мешками с песком, оснащение и дооборудование подвалов.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что до 1 августа будет опубликован список школ, в котором будет указан их формат обучения — очный или дистанционный.

1 августа мы должны дать полный публичный перечень мероприятий по обеспечению защищённости детей, работников школ и детских садов, колледжей и высших учебных заведений.
Вячеслав Гладков

Напомним, что возвращение очного обучения в школах поддержали 84% опрошенных родителей в регионе. Дистанционное обучение поддерживают 13% родителей школьников.

За возврат очного обучения в белгородских школах высказались 84% родителей
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#Алина Харина#Школы#Очное обучение#Дистанционка#Ученики#Учителя#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Мухартов
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