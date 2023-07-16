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В «Белогорье» взяли одного из самых высоких доигровщиков мира

16 июля 2023, 10:32
Фото: пресс-служба ВК "Белогорье"
Чжан Цзининь

«Белогорье» пополнил доигровщик из Китая Чжан Цзининь

23-летний волейболист является самым результативным игроком китайской сборной. К белгородским спортсменам он присоединится в октябре, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

В состав волейбольного «Белогорья» вошёл новый игрок. Им стал 23-летний доигровщик Чжан Цзининь. В китайской сборной он является самым результативным игроком.

В розыгрыше Лиги наций спортсмен стал четвёртым бомбардиром турнира и набрал 201 очко. Причём в первой десятке по результативности он оказался единственным, кто одновременно вошёл в число лучших в атаке, на блоке и подаче.

Чжан Цзининь — один из самых высоких доигровщиков мира. Рост волейболиста — 207 см. Сообщается, что спортсмен — первый представитель Китая в составе «Белогорья».

К белгородской команде Чжан Цзининь присоединится в октябре — после того, как завершит участие во всех турнирах, которые ожидают китайскую сборную в этом году.

Подготовку к новому сезону «Белогорье» начнёт уже в конце текущего месяца. После медосмотра с 26 июля волейболисты возобновят тренировки. 7–10 сентября «Белогорье» примет участие в матчах БЕТСИТИ Кубка столетия. Игры пройдут в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба ВК "Белогорье"
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#Инна Рогова#Волейбол#Белогорье#Вк белогорье#Доигровщик#Спорт#Белгород#Китай#Чжан Цзининь
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