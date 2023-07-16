В «Белогорье» взяли одного из самых высоких доигровщиков мира

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В состав волейбольного «Белогорья» вошёл новый игрок. Им стал 23-летний доигровщик Чжан Цзининь. В китайской сборной он является самым результативным игроком.
В розыгрыше Лиги наций спортсмен стал четвёртым бомбардиром турнира и набрал 201 очко. Причём в первой десятке по результативности он оказался единственным, кто одновременно вошёл в число лучших в атаке, на блоке и подаче.
Чжан Цзининь — один из самых высоких доигровщиков мира. Рост волейболиста — 207 см. Сообщается, что спортсмен — первый представитель Китая в составе «Белогорья».
К белгородской команде Чжан Цзининь присоединится в октябре — после того, как завершит участие во всех турнирах, которые ожидают китайскую сборную в этом году.
Подготовку к новому сезону «Белогорье» начнёт уже в конце текущего месяца. После медосмотра с 26 июля волейболисты возобновят тренировки. 7–10 сентября «Белогорье» примет участие в матчах БЕТСИТИ Кубка столетия. Игры пройдут в Санкт-Петербурге.