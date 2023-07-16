Сильный дождь в Белгороде прошёл 14 июля. Некоторые улицы города по традиции временно затопило. В Белгорблагоустройстве в свою очередь перестраховались и заранее заявили, что ливнёвки сразу воду не спустят и что она уйдёт в течение 15-30 минут с момента окончания дождя.