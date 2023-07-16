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В Белгородскую область возвращается жара

16 июля 2023, 12:46
Фото: 1MI
Днём в понедельник воздух прогреется до +28 °С. Осадков при этом не ожидается, сообщили в региональном МЧС.
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Погода

В понедельник, 17 июля, в Белгородской области будет переменная облачность. Дождя в прогнозе синоптиков на завтра пока нет.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём будет жарко: местами воздух прогреется до +28 °С.

Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днём — 7-12 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 17 июля тоже установится переменная облачность. Ночью ожидается +15 °С, днём потеплеет до +26 °С.

До конца недели столбик термометра в светлое время суток не поднимется выше +28 °С. Небольшой дождь в Белгороде ожидается днём во вторник, 18 июля, а также ночью и днём в пятницу, 21 июля.

Сильный дождь в Белгороде прошёл 14 июля. Некоторые улицы города по традиции временно затопило. В Белгорблагоустройстве в свою очередь перестраховались и заранее заявили, что ливнёвки сразу воду не спустят и что она уйдёт в течение 15-30 минут с момента окончания дождя.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Жара#Общество#Белгородская область#Белгород#Гидрометцентр#МЧС
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