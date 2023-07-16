Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В понедельник, 17 июля, в Белгородской области будет переменная облачность. Дождя в прогнозе синоптиков на завтра пока нет.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём будет жарко: местами воздух прогреется до +28 °С.
Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днём — 7-12 м/с.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 17 июля тоже установится переменная облачность. Ночью ожидается +15 °С, днём потеплеет до +26 °С.
До конца недели столбик термометра в светлое время суток не поднимется выше +28 °С. Небольшой дождь в Белгороде ожидается днём во вторник, 18 июля, а также ночью и днём в пятницу, 21 июля.
Сильный дождь в Белгороде прошёл 14 июля. Некоторые улицы города по традиции временно затопило. В Белгорблагоустройстве в свою очередь перестраховались и заранее заявили, что ливнёвки сразу воду не спустят и что она уйдёт в течение 15-30 минут с момента окончания дождя.