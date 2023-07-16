«В аварийном состоянии уже давно»: белгородцы требуют обратить внимание на старый дом

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Published Сегодня, 09:00
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Белгородцы просят обратить внимание на дом на улице Ватутина, 1. По словам горожан, здание уже давно находится в аварийном состоянии, но его аварийным не признают.
Недавно был в нём пожар из-за неисправности электропроводки. Перекрытия там деревянные, а по документам пишут, что железобетонные. И это неправда! Этот дом в аварийном состоянии уже давно. И как ремонтировать вот такие деревянные перекрытия?
белгородка в комментариях на странице губернатора
Женщина пишет, что похожий дом рядом ранее расселили и снесли. Тем временем по дому на Ватутина, 1 решения до сих пор нет.
В мэрии женщине ответили, что передали её обращение специалистам.
Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», двухэтажный многоквартирный дом на улице Ватутина, 1 в Белгороде построен в 1957 году. Его общая площадь составляет 680,3 кв. м. В системе указано, что общий износ здания составляет 48%.
Что касается пожара в доме, речь, судя по всему, о происшествии, которое случилось 18 июня. Тогда МЧС сообщало о пожаре в двухэтажном доме на улице Ватутина. Из огня спасли троих взрослых и ребёнка, эвакуировали десятерых человек.
Белгородцы ранее били тревогу и по поводу другого дома — на Михайловском шоссе, 16. Его, в отличие от здания на Ватутина, признали аварийным. Однако дом по состоянию на начало года не снесли, а людей не расселили. Региональный следком планировал по этому поводу провести проверку.