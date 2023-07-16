Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Изображение материала

«В аварийном состоянии уже давно»: белгородцы требуют обратить внимание на старый дом

16 июля 2023, 09:00
Фото: Наталья Малышева / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Дом на улице Ватутина, 1

Белгородцы требуют признать аварийным старый дом на Крейде

По словам местных жителей, здание на улице Ватутина уже давно находится в аварийном состоянии, однако решения о сносе нет. При этом такой же дом рядом ранее расселили и снесли, пишет белгородка. В проблемной двухэтажке тем временем недавно произошёл пожар.

Белгородцы просят обратить внимание на дом на улице Ватутина, 1. По словам горожан, здание уже давно находится в аварийном состоянии, но его аварийным не признают.

Недавно был в нём пожар из-за неисправности электропроводки. Перекрытия там деревянные, а по документам пишут, что железобетонные. И это неправда! Этот дом в аварийном состоянии уже давно. И как ремонтировать вот такие деревянные перекрытия?
белгородка в комментариях на странице губернатора

Женщина пишет, что похожий дом рядом ранее расселили и снесли. Тем временем по дому на Ватутина, 1 решения до сих пор нет.

В мэрии женщине ответили, что передали её обращение специалистам.

Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», двухэтажный многоквартирный дом на улице Ватутина, 1 в Белгороде построен в 1957 году. Его общая площадь составляет 680,3 кв. м. В системе указано, что общий износ здания составляет 48%.

Что касается пожара в доме, речь, судя по всему, о происшествии, которое случилось 18 июня. Тогда МЧС сообщало о пожаре в двухэтажном доме на улице Ватутина. Из огня спасли троих взрослых и ребёнка, эвакуировали десятерых человек.

Белгородцы ранее били тревогу и по поводу другого дома — на Михайловском шоссе, 16. Его, в отличие от здания на Ватутина, признали аварийным. Однако дом по состоянию на начало года не снесли, а людей не расселили. Региональный следком планировал по этому поводу провести проверку.

Дом на улице Ватутина, 1Дом на улице Ватутина, 1
Дом на улице Ватутина, 1Дом на улице Ватутина, 1
Дом на улице Ватутина, 1
Фото: Наталья Малышева / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев беспокоит аварийное состояние храма Космы и ДамианаЗа четыре года более 2,4 тыс. белгородцев переселили из аварийного жильяВ Белгороде мэрия изымет участок и квартиры в аварийном доме под муниципальные нужды
#Инна Рогова#Аварийный#Дом#Город#Новости Белгорода#Пожар#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
Сегодня, 07:57
Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику
Сегодня, 08:48
Белгородцев разбудили громкие звуки в небе. Что это было?
Сегодня, 06:14
Осколки, пострадавшие авто и школа: появились фото последствий обстрела Шебекино
Сегодня, 08:41
Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду
Вчера, 16:35