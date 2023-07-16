«В аварийном состоянии уже давно»: белгородцы требуют обратить внимание на старый дом

Белгородцы требуют признать аварийным старый дом на Крейде

По словам местных жителей, здание на улице Ватутина уже давно находится в аварийном состоянии, однако решения о сносе нет. При этом такой же дом рядом ранее расселили и снесли, пишет белгородка. В проблемной двухэтажке тем временем недавно произошёл пожар.