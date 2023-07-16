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«Приехали, постояли и уехали»: белгородцы недовольны процессом восстановления домов

16 июля 2023, 14:44
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела хутора Валковский

Белгородцы недовольны процессом восстановления домов

От обстрела недавно пострадал хутор Валковский — был сильно повреждён частный дом. Белгородка рассказала, что оперативные службы на место прибыли не столь оперативно и что рабочие «приехали, постояли и уехали». Соответствующая жалоба появилась на странице губернатора в соцсети.
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Обстрел

13 июля под обстрел попал хутор Валковский в Белгородском районе. От двух прямых попаданий серьёзно пострадал частный жилой дом: в нём пробило крышу, выбило окна. Тогда же сообщалось, что на место выехали оперативные службы.

Однако с последним утверждением согласились не все белгородцы. Так, жительница региона днём 15 июля написала, что на место якобы «никто даже и не выехал».

«Пробило насквозь крышу, шёл ливень. Во время обстрела в доме находились дети, которые ужасно испугались. Пожилая женщина от испуга попала в больницу. Как быть людям, если это никому не надо?» — интересуется белгородка.

Женщине ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, 14 июля подрядчик провёл работы по закрытию контура здания.

Но белгородка с главой района не согласилась. «Приехали, шёл ливень, они постояли — и уехали. Вот всё, что было проведено», — ответила женщина. Перцев белгородке ничего не ответил.

Напомним, что 13 июля под обстрел также попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Повреждения выявили на территории частного жилого дома — были повреждены кровля и забор.

Последствия обстрела хутора ВалковскийПоследствия обстрела хутора Валковский
Последствия обстрела хутора ВалковскийПоследствия обстрела хутора Валковский
Последствия обстрела хутора Валковский
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова
Два прямых попадания в дом: ВСУ вновь обстреляли белгородские сёла
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#Инна Рогова#Восстановление#Дом#Оперативные службы#Ливень#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Валковский#Владимир перцев
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