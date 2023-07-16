«Приехали, постояли и уехали»: белгородцы недовольны процессом восстановления домов

Белгородцы недовольны процессом восстановления домов

От обстрела недавно пострадал хутор Валковский — был сильно повреждён частный дом. Белгородка рассказала, что оперативные службы на место прибыли не столь оперативно и что рабочие «приехали, постояли и уехали». Соответствующая жалоба появилась на странице губернатора в соцсети.