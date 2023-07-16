«Приехали, постояли и уехали»: белгородцы недовольны процессом восстановления домов

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
13 июля под обстрел попал хутор Валковский в Белгородском районе. От двух прямых попаданий серьёзно пострадал частный жилой дом: в нём пробило крышу, выбило окна. Тогда же сообщалось, что на место выехали оперативные службы.
Однако с последним утверждением согласились не все белгородцы. Так, жительница региона днём 15 июля написала, что на место якобы «никто даже и не выехал».
«Пробило насквозь крышу, шёл ливень. Во время обстрела в доме находились дети, которые ужасно испугались. Пожилая женщина от испуга попала в больницу. Как быть людям, если это никому не надо?» — интересуется белгородка.
Женщине ответил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, 14 июля подрядчик провёл работы по закрытию контура здания.
Но белгородка с главой района не согласилась. «Приехали, шёл ливень, они постояли — и уехали. Вот всё, что было проведено», — ответила женщина. Перцев белгородке ничего не ответил.
Напомним, что 13 июля под обстрел также попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Повреждения выявили на территории частного жилого дома — были повреждены кровля и забор.