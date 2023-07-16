Металлоинвест увеличит на 700 млн рублей поддержку Белгородской области

«Развитие Металлоинвеста неразрывно связано с устойчивостью и благополучием регионов, где работают и живут наши сотрудники, их родные и близкие, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Ежегодно мы с областными властями и жителям наших городов определяем приоритетные проекты для социальных инвестиций, и весной подписали программу социально-экономического партнерства с Белгородской областью на 2023 год. Сегодня мы рады оказать Белгородчине дополнительную поддержку и подставить плечо в связи с новыми вызовами, с которыми столкнулся регион. На решение наиболее актуальных вопросов мы направим 500 млн рублей, также поддержим образовательные учреждения, инвестируем дополнительные средства в строительство объектов для отдыха и здорового образа жизни в Старом Осколе и Губкине».