Металлоинвест увеличит на 700 млн рублей поддержку Белгородской области

Posted Вчера, 15:00
Published Вчера, 15:00
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Дополнительные инвестиции Металлоинвеста в проекты устойчивого развития региона составят более 700 млн рублей, Белгородская область увеличит свой вклад на 210 млн рублей.
Таким образом, общий объем программы в 2023 году составит более 4,7 млрд рублей, в том числе более 2 млрд рублей — средства Компании, 2,7 млрд рублей — Белгородской области.
«Мы должны оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию при этом без ущерба тем проектам, которые уже давно ждут жители региона, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Дополнительная поддержка от Металлоинвеста поможет нам в полной мере реализовать намеченные планы и провести подготовку к началу нового учебного года».
«Развитие Металлоинвеста неразрывно связано с устойчивостью и благополучием регионов, где работают и живут наши сотрудники, их родные и близкие, — отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. — Ежегодно мы с областными властями и жителям наших городов определяем приоритетные проекты для социальных инвестиций, и весной подписали программу социально-экономического партнерства с Белгородской областью на 2023 год. Сегодня мы рады оказать Белгородчине дополнительную поддержку и подставить плечо в связи с новыми вызовами, с которыми столкнулся регион. На решение наиболее актуальных вопросов мы направим 500 млн рублей, также поддержим образовательные учреждения, инвестируем дополнительные средства в строительство объектов для отдыха и здорового образа жизни в Старом Осколе и Губкине».
За счет привлечения дополнительных средств Компании в Старом Осколе в этом году продолжится благоустройство парка Победы и реконструкция набережной реки Оскол. Будет построен спортивный кластер на территории общеобразовательной школы №6.
В Губкине будет открыт каток в микрорайоне Журавлики. Начнется строительство художественной школы и плавательного бассейна с 50-метровыми дорожками.
Дополнительные средства Белгородской области будут направлены на ремонт автомобильных дорог и благоустройство микрорайона Южный.