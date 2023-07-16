Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Изображение материала

«Кто ответит за страдания ребёнка?» Белгородка сообщила об изнасиловании в общежитии

16 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Белгородка сообщила об изнасиловании несовершеннолетней сироты в общежитии

По словам женщины, пострадавшей стала сирота с умственной отсталостью. Крик о помощи белгородка опубликовала на странице губернатора в соцсети. Женщина отметила, что историю якобы пытались замять. «Белгород № 1» пишет, что после огласки в полицию всё же подали заявление.

Белгородка Тамара Цветкова заявила, что в одном из общежитий региона изнасиловали несовершеннолетнюю сироту. Об этом женщина ранее сообщила в комментариях на странице губернатора в соцсети.

«Неделю назад обращалась к вам [Вячеславу Гладкову — прим. ред.] насчёт девочки-сироты, которую изнасиловал взрослый мужчина на территории общежития, где девочка проживала, и которую опека прячет», — отметила женщина. По словам белгородки, пострадавшая не выходила на связь с ней с 21 июня.

«Ребёнка, с которым мы общались год, с которым у нас сложились дружеские и доверительные отношения, прячут, не разрешают общаться не только со мной, но и с её друзьями! Почему такое возможно?» — пишет белгородка. Женщина просила разобраться в ситуации, в том числе с вопросом, почему органы опеки отказали ей в попечительстве над сиротой.

«Белгород № 1» пишет, что изнасилование произошло в общежитии чернянского техникума. В учебное заведение девушка попала после интерната. Пострадавшей 17 лет, у неё задержка в развитии, рассказала журналистам белгородка.

«Сотрудники техникума в телефонном разговоре говорили, что всё произошло на территории общежития, что мужчина взрослый и что она общалась с ним в соцсетях. Мужчине 30 лет — тоже инвалид детства с умственной отсталостью», — отметила белгородка.

Женщина пыталась выяснить у сотрудников общежития, в курсе ли они произошедшего. Ей ответили, что всё произошло по обоюдному согласию.

«Мне разрешили встретиться с девочкой только после того, как я озвучила про изнасилование. Через неделю я смогла связаться с ней. Я спросила про заявление в полицию. На заднем фоне крикнула сотрудница, что было по обоюдному согласию. Я поняла, что хотят замять», — добавила женщина.

Тамара Цветкова сообщила, что после огласки и обращения к губернатору техникум всё-таки направил заявление в полицию.

Белгородцу, который изнасиловал пожилую женщину, назначили наказание
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец 40 лет после выхода из тюрьмы изнасиловал 60-летнюю сожительницуВ Белгороде иностранец избил и изнасиловал местную жительницуВ Старом Осколе двое парней заманили женщину в квартиру и изнасиловали
#Инна Рогова#Изнасилование#Общежитие#Техникум#Сирота#Несовершеннолетняя#Органы опеки#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородские власти готовы поддержать Шебекино в получении статуса «Город-герой СВО»
Сегодня, 14:13
Итоги недели: белгородцы радуются «Ахмату» и пугаются цен на технику
Сегодня, 08:48
«Приехали, постояли и уехали»: белгородцы недовольны процессом восстановления домов
Сегодня, 14:44
Женщина на велосипеде погибла в результате обстрела Шебекино
Сегодня, 07:57
Больше 80 раз ВСУ ударили по Белгородской области в субботу: есть разрушения
Сегодня, 09:55