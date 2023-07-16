«Кто ответит за страдания ребёнка?» Белгородка сообщила об изнасиловании в общежитии

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Белгородка Тамара Цветкова заявила, что в одном из общежитий региона изнасиловали несовершеннолетнюю сироту. Об этом женщина ранее сообщила в комментариях на странице губернатора в соцсети.
«Неделю назад обращалась к вам [Вячеславу Гладкову — прим. ред.] насчёт девочки-сироты, которую изнасиловал взрослый мужчина на территории общежития, где девочка проживала, и которую опека прячет», — отметила женщина. По словам белгородки, пострадавшая не выходила на связь с ней с 21 июня.
«Ребёнка, с которым мы общались год, с которым у нас сложились дружеские и доверительные отношения, прячут, не разрешают общаться не только со мной, но и с её друзьями! Почему такое возможно?» — пишет белгородка. Женщина просила разобраться в ситуации, в том числе с вопросом, почему органы опеки отказали ей в попечительстве над сиротой.
«Белгород № 1» пишет, что изнасилование произошло в общежитии чернянского техникума. В учебное заведение девушка попала после интерната. Пострадавшей 17 лет, у неё задержка в развитии, рассказала журналистам белгородка.
«Сотрудники техникума в телефонном разговоре говорили, что всё произошло на территории общежития, что мужчина взрослый и что она общалась с ним в соцсетях. Мужчине 30 лет — тоже инвалид детства с умственной отсталостью», — отметила белгородка.
Женщина пыталась выяснить у сотрудников общежития, в курсе ли они произошедшего. Ей ответили, что всё произошло по обоюдному согласию.
«Мне разрешили встретиться с девочкой только после того, как я озвучила про изнасилование. Через неделю я смогла связаться с ней. Я спросила про заявление в полицию. На заднем фоне крикнула сотрудница, что было по обоюдному согласию. Я поняла, что хотят замять», — добавила женщина.
Тамара Цветкова сообщила, что после огласки и обращения к губернатору техникум всё-таки направил заявление в полицию.