«Кто ответит за страдания ребёнка?» Белгородка сообщила об изнасиловании в общежитии

«Ребёнка, с которым мы общались год, с которым у нас сложились дружеские и доверительные отношения, прячут, не разрешают общаться не только со мной, но и с её друзьями! Почему такое возможно?» — пишет белгородка. Женщина просила разобраться в ситуации, в том числе с вопросом, почему органы опеки отказали ей в попечительстве над сиротой.