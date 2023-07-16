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Published Сегодня, 06:14

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Белгородцев разбудили громкие звуки в небе. Что это было?

16 июля 2023, 06:14
Фото: Midjourney

В Белгороде в ночь на воскресенье вновь было громко

Мощные бахи раздались в небе около 1:30. Спустя время появились сообщения, что взрывы прогремели в соседней Харьковской области.
Сюжет
Взрывы

Минувшей ночью в Белгороде вновь было громко. Грохот горожане услышали в районе 1:30.

Особенно отчётливо слышали так называемые бахи жители Харьковской горы. О громких звуках сообщали и жители Белгородского района.

Спустя время стало известно, что в Харькове прогремели взрывы. Об этом среди прочих сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал ТСН. В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

О каких-либо последствиях громкой ночи в Белгородской области официальные источники пока не сообщали.

Громко в Белгороде было и накануне вечером. Около семи часов вечера сработала система ПВО. После взрывов в небе остались характерные следы. Как оказалось, на подлёте к городу сбили две воздушные цели.

Немного позже поступило предупреждение от МЧС о ракетной опасности в Валуйском горокруге.

Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду
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#Инна Рогова#Громкие звуки#Взрывы#Ночь#Грохот#Спецоперация#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород#Харьков#Харьковская область
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