Белгородцев разбудили громкие звуки в небе. Что это было?

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Минувшей ночью в Белгороде вновь было громко. Грохот горожане услышали в районе 1:30.
Особенно отчётливо слышали так называемые бахи жители Харьковской горы. О громких звуках сообщали и жители Белгородского района.
Спустя время стало известно, что в Харькове прогремели взрывы. Об этом среди прочих сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал ТСН. В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
О каких-либо последствиях громкой ночи в Белгородской области официальные источники пока не сообщали.
Громко в Белгороде было и накануне вечером. Около семи часов вечера сработала система ПВО. После взрывов в небе остались характерные следы. Как оказалось, на подлёте к городу сбили две воздушные цели.
Немного позже поступило предупреждение от МЧС о ракетной опасности в Валуйском горокруге.