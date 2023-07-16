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Published Сегодня, 13:08

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Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на маршруты. Когда и где их ожидать?

16 июля 2023, 13:08
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

«Поезда здоровья» в Белгородской области вернутся на маршруты 18 июля

Уже на следующей неделе обследование будет доступно для жителей сёл Белгородского, Вейделевского, Ракитянского районов, а также Старооскольского горокруга. Первых пациентов примут 18 июля, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области на прежние маршруты возвращаются «Поезда здоровья». Речь идёт о мобильных медицинских комплексах, в которых жители региона могут пройти различные обследования и получить консультации специалистов.

На следующей неделе «Поезда здоровья» могут посетить пациенты из сёл Нижние Пены Ракитянского района, Беловское Белгородского района, Клименки Вейделевского района и Городище Старооскольского городского округа. Приёмы стартуют 18 июля.

Ранее «Поезда здоровья» отклонились от графика: мобильные медкомплексы с начала июня работали в пунктах временного размещения (ПВР). Медики с 6 июня обследовали 1,2 тыс. эвакуированных жителей региона. У нескольких пациентов, напомним, выявили подозрение на онкологию.

В июле «Поезда здоровья» отправили на техобслуживание, а по завершении обследования их решили выпустить на прежние маршруты.

«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев
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#Инна Рогова#Поезд здоровья#Обследование#Мобильный медицинский комплекс#Медицина#Белгородская область#Ракитянский район#Нижние пены#Старооскольский горокруг#Городище#Беловское#Белгородский район#Клименки#Вейделевский район
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