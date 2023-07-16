Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на маршруты. Когда и где их ожидать?

«Поезда здоровья» в Белгородской области вернутся на маршруты 18 июля

Уже на следующей неделе обследование будет доступно для жителей сёл Белгородского, Вейделевского, Ракитянского районов, а также Старооскольского горокруга. Первых пациентов примут 18 июля, сообщили в региональном правительстве.