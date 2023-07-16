Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на маршруты. Когда и где их ожидать?

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Белгородской области на прежние маршруты возвращаются «Поезда здоровья». Речь идёт о мобильных медицинских комплексах, в которых жители региона могут пройти различные обследования и получить консультации специалистов.
На следующей неделе «Поезда здоровья» могут посетить пациенты из сёл Нижние Пены Ракитянского района, Беловское Белгородского района, Клименки Вейделевского района и Городище Старооскольского городского округа. Приёмы стартуют 18 июля.
Ранее «Поезда здоровья» отклонились от графика: мобильные медкомплексы с начала июня работали в пунктах временного размещения (ПВР). Медики с 6 июня обследовали 1,2 тыс. эвакуированных жителей региона. У нескольких пациентов, напомним, выявили подозрение на онкологию.
В июле «Поезда здоровья» отправили на техобслуживание, а по завершении обследования их решили выпустить на прежние маршруты.