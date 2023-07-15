ВСУ нанесли более 50 ударов по Белгородской области за сутки

13 артиллерийских снарядов было выпущено по хутору Церковный в Белгородском районе. Ещё пять артиллерийских снарядов пришлось по селу Устинка, а четыре — по Нехотеевке. На Журавлёвку сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.