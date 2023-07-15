ВСУ нанесли более 50 ударов по Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
13 артиллерийских снарядов было выпущено по хутору Церковный в Белгородском районе. Ещё пять артиллерийских снарядов пришлось по селу Устинка, а четыре — по Нехотеевке. На Журавлёвку сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.
В Борисовском районе под ударом оказалась окраина села Богун-Городок. ВСУ выпустили три миномётных снаряда.
В Валуйском горокруге под обстрел попали два села — Новопетровка и Долгое. В населённых пунктах зафиксировано 12 и пять прилётов соответственно.
Шебекинский горокруг обстреливали из миномётных снарядов. По Новой Таволжанке пришлось восемь прилётов, по Середе — пять.
Отметим, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, что 13 июля под огонь попали шесть районов. В хуторе Валковский пострадал жилой дом и повредилась ЛЭП. В селе Сподарюшино повредило кровлю и забор в частном доме.