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ВСУ нанесли более 50 ударов по Белгородской области за сутки

15 июля 2023, 06:59
Фото: 1MI
14 июля обстрелам подверглись четыре района области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13 артиллерийских снарядов было выпущено по хутору Церковный в Белгородском районе. Ещё пять артиллерийских снарядов пришлось по селу Устинка, а четыре — по Нехотеевке. На Журавлёвку сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета.

В Борисовском районе под ударом оказалась окраина села Богун-Городок. ВСУ выпустили три миномётных снаряда.

В Валуйском горокруге под обстрел попали два села — Новопетровка и Долгое. В населённых пунктах зафиксировано 12 и пять прилётов соответственно.

Шебекинский горокруг обстреливали из миномётных снарядов. По Новой Таволжанке пришлось восемь прилётов, по Середе — пять.

Отметим, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что 13 июля под огонь попали шесть районов. В хуторе Валковский пострадал жилой дом и повредилась ЛЭП. В селе Сподарюшино повредило кровлю и забор в частном доме.

Два дома повреждены после очередных обстрелов Белгородской области
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Валуйский горокруг#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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