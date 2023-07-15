В Старом Осколе машина протаранила коляску с ребёнком

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
По предварительным данным, около 09:50 14 июля недалеко от дома №65 на Комсомольском проспекте в Старом Осколе Kia Rio сбила детскую коляску, в которой находилась годовалая девочка. Мать везла ребёнка по «зебре» на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулём иномарки сидел 74-летний мужчина. Маленькая девочка получила травмы, но относительно несерьёзные — после осмотра врачей её отпустили домой на амбулаторное лечение.
Ещё три человека пострадали в ДТП, которое случилось около 19:40 на автодороге «Крым-Красиво» в Белгородском районе. Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, из-за чего «Лада Веста», которая двигалась по ней, вынуждена была «уйти» в кювет, где и перевернулась. В больницу после такой аварии попали три пассажира отечественной легковушки: женщины 73 и 47 лет и мужчина 25 лет.
Также рано утром 14 июля на улице Республиканской в Алексеевке ВАЗ-2112 врезался в забор жилого дома. В больницу отвезли 30-летнего водители и его 25-летнюю пассажирку. В Губкине на «зебре» сбили 15-летнюю девушку, это случилось на улице Дзержинского около 20:30.
Днём в Валуйках женщина за рулём Kia Rio устроила двойное ДТП с мотоциклом и трактором. Всё случилось на перекрёстке улиц Никольская и Демьяна Бедного. Сначала автоледи не пропустила мотоцикл МТ-10 и столкнулась с ним, после чего врезалась в трактор «Беларус-82», который занимался дорожными работами. Травмы в аварии получил только 70-летний мотоциклист.
Ещё два ДТП 14 июля зарегистрированы в Корочанском районе. Около 15:15 съехал с обочины в кювет и столкнулся с опорой ЛЭП ВАЗ-2114, пострадал 19-летний водитель. А вечером «Лада Калина» закончила свою поездку после «встречи» с барьерным ограждением. Пострадавшие также есть: травмы получили 31-летняя женщина-водитель и её 30-летняя пассажирка. Обе аварии произошли на автодороге «Белгород-М4 „Дон“-Новороссийск“.
Напомним, 13 июля 54-летняя жительница Старого Оскола погибла под колёсами мусоровоза. Трагедия произошла на улице 1-й Конной армии. Медикам не удалось спасти женщину — жертва аварии скончалась на месте ещё до приезда скорой помощи.