В Старом Осколе машина протаранила коляску с ребёнком

Ещё три человека пострадали в ДТП, которое случилось около 19:40 на автодороге «Крым-Красиво» в Белгородском районе. Ford Mondeo выехал на полосу встречного движения, из-за чего «Лада Веста», которая двигалась по ней, вынуждена была «уйти» в кювет, где и перевернулась. В больницу после такой аварии попали три пассажира отечественной легковушки: женщины 73 и 47 лет и мужчина 25 лет.