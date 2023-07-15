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В Шебекино снова заработали почтовые отделения

15 июля 2023, 15:36
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня, 15 июля, в Шебекино Белгородской области снова заработали три почтовых отделения на улицах Ленина, Петровского и Генерала Шумилова. Они были временно закрыты из-за обстрелов города, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

В почтовых отделениях местные жители могут не только отправить посылку, но и получить пенсию. Также деньги по домам начали разносить и почтальоны. Со следующей недели шебекинцы смогут оплачивать на почте услуги ЖКХ и получать денежные переводы.

Пока что отделения будут открыты по временному графику со вторника по субботу включительно с 10:00 до 16:00, работать они будут без перерыва.

Для уточнения информации о работе отделений «Почты России» можно позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 100-00-00.

Несмотря на спокойную обстановку и постепенное возобновление жизни в Шебекино, многие горожане по-прежнему боятся возвращаться в город и продолжают жить у родственников или в ПВР. Власти же призывают их вернуться в свои дома и на работу, так как неправильно бросать город и свою собственность. Но многие шебекинцы воспринимают такие призывы крайне негативно и говорят, что их выгоняют из ПВР «на верную гибель».

Шебекинцы пожаловались губернатору, что их выгоняют из ПВР «на верную гибель»
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