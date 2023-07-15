В Шебекино снова заработали почтовые отделения

Несмотря на спокойную обстановку и постепенное возобновление жизни в Шебекино, многие горожане по-прежнему боятся возвращаться в город и продолжают жить у родственников или в ПВР. Власти же призывают их вернуться в свои дома и на работу, так как неправильно бросать город и свою собственность. Но многие шебекинцы воспринимают такие призывы крайне негативно и говорят, что их выгоняют из ПВР «на верную гибель».