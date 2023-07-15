В небе над Белгородом снова неспокойно

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По предварительным данным, над областным центром сработала система ПВО. Около 19:00 15 июля звуки взрывов раздавались не только над Белгородом, но и над Белгородским районом. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, 6 июля над Белгородом и Белгородским районом была объявлена ракетная опасность. В результате массированного обстрела со стороны Украины и работы ПВО в Белгородском районе повреждения получили не менее 12 частных жилых домов, в одной многоэтажке в Разумном выбило окна.