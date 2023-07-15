Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

В небе над Белгородом снова неспокойно

15 июля 2023, 16:05
Фото: Bel.ru

В небе над Белгородом прогремели взрывы

После громких звуков в небе появились характерные белые следы. Власти пока не комментировали случившееся.
Сюжет
СВО

По предварительным данным, над областным центром сработала система ПВО. Около 19:00 15 июля звуки взрывов раздавались не только над Белгородом, но и над Белгородским районом. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, 6 июля над Белгородом и Белгородским районом была объявлена ракетная опасность. В результате массированного обстрела со стороны Украины и работы ПВО в Белгородском районе повреждения получили не менее 12 частных жилых домов, в одной многоэтажке в Разумном выбило окна.

Фото: Bel.ru
Забор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского села
Узнать подробнее
Читайте также:
11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВОТо ли ПВО, то ли вылеты: что произошло вечером в Белгороде?
#Артем Черненко#В Белгороде громко#Происшествия#СВО#Белгород#Белгородская область#Работа ПВО
Подпишитесь
Забор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского села
Сегодня, 10:25
Кратковременные дожди и потепление до +26 градусов ожидают белгородцев в воскресенье
Сегодня, 12:26
Над Белгородом во время обстрела появилась двойная радуга: фото
Сегодня, 17:52
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
Сегодня, 16:21
Белгородские предприятия подают заявки на получение денег для восстановления
Сегодня, 08:02