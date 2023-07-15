В Белгородской области легковушка врезалась в ограждение жилого дома

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Published Сегодня, 08:45
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Сегодня, 15 июля, около 08:40 в районе дома №149 по улице Республиканская в Алексеевке произошла авария. 30-летний водитель на отечественном авто не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в ограждение жилого дома.
В результате аварии пострадал водитель и 25-летняя пассажирка.
Напомним, что на днях в центре Белгорода машина «прилегла» на крышу после ДТП. ДТП произошло на улице Мичурина. В результате аварии три автомобиля получили повреждения. За рулём перевернувшегося авто находилась 40-летняя женщина.