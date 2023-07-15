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В Белгородской области легковушка врезалась в ограждение жилого дома

15 июля 2023, 08:45
Фото: 1MI
ДТП произошло в Алексеевке утром 15 июля. Пострадал водитель и пассажирка авто, рассказали в УГИБДД России по Белгородской области.
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ДТП

Сегодня, 15 июля, около 08:40 в районе дома №149 по улице Республиканская в Алексеевке произошла авария. 30-летний водитель на отечественном авто не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в ограждение жилого дома.

В результате аварии пострадал водитель и 25-летняя пассажирка.

Фото: УГИБДД России по Белгородской области

Напомним, что на днях в центре Белгорода машина «прилегла» на крышу после ДТП. ДТП произошло на улице Мичурина. В результате аварии три автомобиля получили повреждения. За рулём перевернувшегося авто находилась 40-летняя женщина.

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#Алина Харина#ДТП#Автомобильная авария#Автомобиль#Ограждение#Происшествия#Алексеевка
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