Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По предварительным данным, пострадавших в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе нет. Тем временем в Валуйском округе объявлена ракетная опасность, населения просят оставаться дома и не подходить близко к окнам. Пока что отбоя ракетной опасности не было. Информации о разрушениях в Валуйском округе однако тоже не поступало.