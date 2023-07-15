Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду

По предварительным данным, пострадавших в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе нет. Тем временем в Валуйском округе объявлена ракетная опасность, населения просят оставаться дома и не подходить близко к окнам. Пока что отбоя ракетной опасности не было. Информации о разрушениях в Валуйском округе однако тоже не поступало.