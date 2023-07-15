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Система ПВО сбила ракеты на подлёте к Белгороду

15 июля 2023, 16:35
Фото: Bel.ru
Вечером 15 июля в Белгороде и Белгородском районе было неспокойно: в небе раздавались звуки взрывов, причину которых объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО
Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По предварительным данным, пострадавших в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе нет. Тем временем в Валуйском округе объявлена ракетная опасность, населения просят оставаться дома и не подходить близко к окнам. Пока что отбоя ракетной опасности не было. Информации о разрушениях в Валуйском округе однако тоже не поступало.

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#Артем Черненко#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Происшествия#Работа ПВО#В Белгороде громко
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