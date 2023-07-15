О поддержке пострадавших предприятий и обстрелах говорили белгородцы 15 июля

Недавно Белгородская область получила 500 млн рублей из резервного фонда РФ. Деньги будут направлены предприятиям на восстановление после обстрелов. Сейчас от белгородских компаний подано заявок на 250 млн рублей. Отметим, что предприятия могут получить кредиты до 50 млн рублей на пять лет под 3% годовых.