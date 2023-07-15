О поддержке пострадавших предприятий и обстрелах говорили белгородцы 15 июля

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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От обстрелов 15 июля пострадали два населённых пункта — село Вязовое в Краснояружском районе и хутор Мухин Шебекинского округа. В Вязовом осколками снарядов был повреждён забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.
В хуторе Мухин повреждения получил частный дом. В домовладении выбило окна и посекло фасад. На месте работали оперативные службы.
Также сегодня поступало сообщение от РСЧС об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Информации о повреждениях и пострадавших нет.
Недавно Белгородская область получила 500 млн рублей из резервного фонда РФ. Деньги будут направлены предприятиям на восстановление после обстрелов. Сейчас от белгородских компаний подано заявок на 250 млн рублей. Отметим, что предприятия могут получить кредиты до 50 млн рублей на пять лет под 3% годовых.
Также известно, что 700 млн рублей были направлены пострадавшим приграничным предприятиям.
Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки. Их задержали 14 июля.