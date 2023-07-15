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О поддержке пострадавших предприятий и обстрелах говорили белгородцы 15 июля

15 июля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В субботу от обстрелов ВСУ пострадали два населённых пункта в Белгородской области, а от предприятий начали поступать заявки на получение льготных кредитов.

Обстрелы

От обстрелов 15 июля пострадали два населённых пункта — село Вязовое в Краснояружском районе и хутор Мухин Шебекинского округа. В Вязовом осколками снарядов был повреждён забор и фасад сельскохозяйственного предприятия.

В хуторе Мухин повреждения получил частный дом. В домовладении выбило окна и посекло фасад. На месте работали оперативные службы.

Также сегодня поступало сообщение от РСЧС об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Забор и фасад сельхозпредприятия пострадали при обстреле белгородского села
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Помощь предприятиям

Недавно Белгородская область получила 500 млн рублей из резервного фонда РФ. Деньги будут направлены предприятиям на восстановление после обстрелов. Сейчас от белгородских компаний подано заявок на 250 млн рублей. Отметим, что предприятия могут получить кредиты до 50 млн рублей на пять лет под 3% годовых.

Также известно, что 700 млн рублей были направлены пострадавшим приграничным предприятиям.

Белгородские предприятия подают заявки на получение денег для восстановления
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Предотвращение покушения на Собчак и Симоньян

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки. Их задержали 14 июля.

ФСБ предотвратила покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак
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#Алина Харина#Итоги дня#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Поддержка#Предприятия#Общество#Белгородская область
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