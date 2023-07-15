Над Белгородом во время обстрела появилась двойная радуга: фото

Двойная радуга — явление достаточно редкое и возникает, когда лучи солнца дважды отражаются от дождевых капель. Расстояние между радугами физики называют полосой Александра — она всегда более тёмная, чем всё остальное небо. А внутренняя радуга всегда ярче внешней. Считается, что двойная радуга приносит удачу и исполнение желаний.