Над Белгородом во время обстрела появилась двойная радуга: фото

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Небесное явление настолько впечатлило местных жителей, что даже работа ПВО не смогла отвлечь их — Сеть заполонили фото радуги из разных районов города и даже района.
Двойная радуга — явление достаточно редкое и возникает, когда лучи солнца дважды отражаются от дождевых капель. Расстояние между радугами физики называют полосой Александра — она всегда более тёмная, чем всё остальное небо. А внутренняя радуга всегда ярче внешней. Считается, что двойная радуга приносит удачу и исполнение желаний.
В начале мая жители Белгорода стали свидетелями уникального природного явления — солнечного гало. А в декабре в небе над Старым Осколом появилась зимняя радуга. Такое явление создаётся не каплями воды, а ледяными кристаллами.