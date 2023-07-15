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Над Белгородом во время обстрела появилась двойная радуга: фото

15 июля 2023, 17:52
Фото: Bel.ru
фото читателя
Вечером 15 июля в Белгороде прошёл дождь, после которого в небе появилась яркая двойная радуга.

Небесное явление настолько впечатлило местных жителей, что даже работа ПВО не смогла отвлечь их — Сеть заполонили фото радуги из разных районов города и даже района.

Двойная радуга — явление достаточно редкое и возникает, когда лучи солнца дважды отражаются от дождевых капель. Расстояние между радугами физики называют полосой Александра — она всегда более тёмная, чем всё остальное небо. А внутренняя радуга всегда ярче внешней. Считается, что двойная радуга приносит удачу и исполнение желаний.

В начале мая жители Белгорода стали свидетелями уникального природного явления — солнечного гало. А в декабре в небе над Старым Осколом появилась зимняя радуга. Такое явление создаётся не каплями воды, а ледяными кристаллами.

фото читателяфото читателя
фото читателяфото читателя
фото читателяфото читателя
фото читателяфото читателя
фото читателяфото читателя
фото читателя
Фото: Bel.ru
Белгородцы запечатлели необычное природное явление в ночном небе
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#Артем Черненко#Белгород#Белгородская область#Небо#Двойная радуга#Радуга#Общество
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