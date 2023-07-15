Куда сходить белгородцам в воскресенье 16 июля?

В воскресенье с 18:00 до 21:00 для посетителей фестиваля проведут экскурсию. Программу начнут от фонтана «Мальчик с гусем». На понтонной сцене с 20:00 до 22:00 проведут музыкальный фестиваль «Везёлка. Живой звук — 2023».