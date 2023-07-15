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Published Сегодня, 14:08

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Куда сходить белгородцам в воскресенье 16 июля?

15 июля 2023, 14:08
Фото: Bel.ru
В рамках фестиваля «Белгородское лето» белгородцев ожидают мастер-классы, танцевальные программы, компьютерные и настольные игры.

В воскресенье с 18:00 до 21:00 для посетителей фестиваля проведут экскурсию. Программу начнут от фонтана «Мальчик с гусем». На понтонной сцене с 20:00 до 22:00 проведут музыкальный фестиваль «Везёлка. Живой звук — 2023».

С 17:00 до 18:00 перед посетителями фестиваля на рояле сыграет преподаватель детской музыкальной школы №4 Антон Андрющенко. Выступление преподавателя пройдёт на набережной Везёлки. С 19:00 до 20:00 в парке Победы пройдёт «Элегантная дискотека».

Подробнее о мероприятиях — в афише.

Фото: администрация Белгорода

Напомним, что на прошлой неделе в Белгороде прошёл фестиваль детских колясок «Первый экипаж». К мероприятию белгородцы превратили коляски в корабли, ПВО, комбайны и «Звонницу».

Коляску-ПВО, корабль и «Звонницу» сделали участники фестиваля в Белгороде
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#Алина Харина#Фестиваль#Белгородское лето#Выходные#Город#Новости Белгорода#Белгород
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