Куда сходить белгородцам в воскресенье 16 июля?

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В воскресенье с 18:00 до 21:00 для посетителей фестиваля проведут экскурсию. Программу начнут от фонтана «Мальчик с гусем». На понтонной сцене с 20:00 до 22:00 проведут музыкальный фестиваль «Везёлка. Живой звук — 2023».
С 17:00 до 18:00 перед посетителями фестиваля на рояле сыграет преподаватель детской музыкальной школы №4 Антон Андрющенко. Выступление преподавателя пройдёт на набережной Везёлки. С 19:00 до 20:00 в парке Победы пройдёт «Элегантная дискотека».
Подробнее о мероприятиях — в афише.
Напомним, что на прошлой неделе в Белгороде прошёл фестиваль детских колясок «Первый экипаж». К мероприятию белгородцы превратили коляски в корабли, ПВО, комбайны и «Звонницу».