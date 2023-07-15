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Кратковременные дожди и потепление до +26 градусов ожидают белгородцев в воскресенье

15 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI
16 июля будет облачная с прояснениями погода. Прогнозом погоды поделились в региональном МЧС.
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Погода

В воскресенье, 16 июля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Ранее синоптики заявили, что в Белгороде до конца недели сохранится неустойчивый характер погоды. С 14 по 16 июля будут условия для формирования ливней и гроз. При грозах усилится ветер до 10-15 м/с.

Также синоптики рассказали Бел.Ру о том, что самое дождливое лето в городе было в 2003 году. В этот год в областном центре выпало 304 мм осадков.

Когда прекратятся дожди? Синоптики рассказали о погоде в Белгороде
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#Алина Харина#Погода#Потепление#Дожди#Синоптики#Мчс россии#Общество#Белгородская область
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