Кратковременные дожди и потепление до +26 градусов ожидают белгородцев в воскресенье

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В воскресенье, 16 июля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер будет северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
Ранее синоптики заявили, что в Белгороде до конца недели сохранится неустойчивый характер погоды. С 14 по 16 июля будут условия для формирования ливней и гроз. При грозах усилится ветер до 10-15 м/с.
Также синоптики рассказали Бел.Ру о том, что самое дождливое лето в городе было в 2003 году. В этот год в областном центре выпало 304 мм осадков.