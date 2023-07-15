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Белгородские предприятия подают заявки на получение денег для восстановления

15 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI
В настоящий момент подано заявок на сумму более 250 млн рублей. Всего область получила 500 млн рублей на развитие предприятий. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бизнес

Ранее Белгородская область получила 500 млн рублей из резервного фонда РФ. Деньги получат предприятия на восстановление после обстрелов ВСУ. В настоящий момент подано заявок на более 250 млн рублей.

Предприятия могут получить кредиты до 50 млн рублей на срок до пяти лет под 3%.

500 млн рублей получила Белгородская область на развитие промышленности
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Надеюсь, что эти средства действительно будут востребованы и окажут большую помощь при восстановлении наших предприятий.
Вячеслав Гладков

Также глава региона напомнил, что Министерство экономического развития РФ выделило 800 млн рублей, которые направили на восстановление пострадавших предприятий. Уже 700 млн рублей раздали по заявкам приграничным предприятиям.

Ранее сообщалось, что на поддержку белгородцев, которые вынужденно покинули места постоянного проживания, выделили 3,8 млрд рублей. Также региональный бюджет получит 257 млн рублей на соцвыплаты медикам и 234 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

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#Алина Харина#Бизнес#Предприятия#Восстановление#Приграничье#Разрушения#Поддержка#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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