Белгородские предприятия подают заявки на получение денег для восстановления

Ранее сообщалось, что на поддержку белгородцев, которые вынужденно покинули места постоянного проживания, выделили 3,8 млрд рублей. Также региональный бюджет получит 257 млн рублей на соцвыплаты медикам и 234 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей.