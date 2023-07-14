За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей

Семьям рабочих, погибших при строительстве фортификационных сооружений, начнут выплачивать по 5 млн рублей. Это касается тех, кто работал на таких объектах в приграничных регионах РФ, пишет издание. Мера распространяется в том числе на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.