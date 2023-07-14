За гибель рабочих на фортификационных сооружениях будут выплачивать по 5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Семьям рабочих, погибших при строительстве фортификационных сооружений, начнут выплачивать по 5 млн рублей. Это касается тех, кто работал на таких объектах в приграничных регионах РФ, пишет издание. Мера распространяется в том числе на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.
Выплаты предусмотрены за гибель лиц при исполнении служебных обязанностей от «увечья, полученного в результате обстрелов, взрывов и разрушений криминогенного характера», следует из документа. Если строитель получит ранение, то единоразовая выплата также предусмотрена. Её размер составит 3 млн рублей.
Указ вступил в силу 14 июля и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Правительство страны должно в течение месяца определить источники финансирования, а также порядок назначения и осуществления выплат.