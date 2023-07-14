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Взрыв в автомобиле в Белгороде: пострадали мужчина, женщина и ребёнок

14 июля 2023, 08:29
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Взрыв в автомобиле в Белгороде

Три человека пострадали при взрыве в автомобиле в Белгороде

Происшествие случилось во дворе МКД. Пострадавшими стали мужчина, находившийся в машине, а также двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Состояние раненых оценивают как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Взрыв

14 июля во дворе многоквартирных домов в Белгороде произошёл взрыв в автомобиле. Пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранения получили мужчина, находившийся в машине, а также двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Пострадавших госпитализировали. У них осколочные ранения ног. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. При необходимости пациентов готовы отправить в больницы Москвы.

Что привело к взрыву, пока точно неизвестно. В причинах произошедшего разбираются следователи.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет.

Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде Взрыв в автомобиле в Белгороде
Взрыв в автомобиле в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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