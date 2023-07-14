Взрыв в автомобиле в Белгороде: пострадали мужчина, женщина и ребёнок

Ранения получили мужчина, находившийся в машине, а также двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Пострадавших госпитализировали. У них осколочные ранения ног. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. При необходимости пациентов готовы отправить в больницы Москвы.