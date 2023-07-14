Взрыв в автомобиле в Белгороде: пострадали мужчина, женщина и ребёнок

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
14 июля во дворе многоквартирных домов в Белгороде произошёл взрыв в автомобиле. Пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранения получили мужчина, находившийся в машине, а также двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Пострадавших госпитализировали. У них осколочные ранения ног. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. При необходимости пациентов готовы отправить в больницы Москвы.
Что привело к взрыву, пока точно неизвестно. В причинах произошедшего разбираются следователи.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет.