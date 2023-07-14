Взрыв в авто в Белгороде, выделенки и компенсации за гибель: итоги дня

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Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Днём 14 июля в Белгороде во дворе многоквартирных домов произошёл взрыв в машине. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали три человека. Никаких угроз для жителей соседних домов и квартир в связи с происшествием не было.
В результате взрыва пострадали три человека. Ранения получили мужчина, находившийся в машине, а также двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Их состояние оценили как средней степени тяжести. Раненых положили в больницу как минимум до понедельника, 17 июля.
Как выяснилось позже, водитель сам обратился в ЕДДС, а пострадавшие мама с трёхлетним ребёнком в момент происшествия шли по тротуару. Взрослые получили осколочные ранения ног. Их положили в горбольницу №2. Ребёнка госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей. Опасности для их жизни нет.
Причиной взрыва автомобиля стало заложенное взрывное устройство, сообщили в региональном СК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Основной версией правоохранители называют бытовой конфликт.
В центре Белгорода на улице Преображенской появится новая выделенная полоса для общественного транспорта. Однако изменится не только это. В планах — ввести зону ограничения скоростного режима до 40 км/ч. Это поможет снизить риск ДТП и серьёзных последствий, а также уровень шума и загрязнения среды, пояснили в Центре организации дорожного движения.
Одну полосу займёт выделенка, ещё две оставят для автомобилистов. Также в рамках реконструкции планируют обустроить велодорожку протяжённостью 1,5 км. На участке дороги должны появиться дополнительные пешеходные переходы и новая остановка общественного транспорта. Более того, запланировано расширение парковки. Планируется ещё реконструкция и установка новых светофоров.
В ЦОДД тем временем разъяснили, зачем понадобилось ввести изменения на Преображенской.
В России решили ввести выплаты семьям за гибель рабочих при строительстве фортификационных сооружений. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он вступил в силу с 14 июля 2023 года.
Выплаты положены родным тех, кто занимался строительством укреплений в приграничных регионах. За гибель человека положена выплата в размере 5 млн рублей. Деньги заплатят и за ранение, однако сумма составит 3 млн рублей. Указанная мера распространяется на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.
Уточняется, что в течение 30 дней правительство РФ должно определить источники финансирования, а также порядок назначения и осуществления выплат.