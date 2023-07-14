Взрыв в авто в Белгороде, выделенки и компенсации за гибель: итоги дня

Как выяснилось позже, водитель сам обратился в ЕДДС, а пострадавшие мама с трёхлетним ребёнком в момент происшествия шли по тротуару. Взрослые получили осколочные ранения ног. Их положили в горбольницу №2. Ребёнка госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей без повреждения магистральных сосудов и костей. Опасности для их жизни нет.