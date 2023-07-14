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Взрыв машины в Белгороде: что известно на данный момент

14 июля 2023, 10:43
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Во дворе МКД на улице Железнодорожной взорвалась машина. Пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Подробности — в материале.
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Взрыв

14 июля в 11:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве авто в жилом квартале областного центра. Инцидент произошёл на улице Железнодорожной.

Водитель пострадавшего авто в 10:17 самостоятельно позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о произошедшем.

Бел.Ру попыталось узнать, что стало причиной взрыва, однако в правоохранительных органах пока это не комментируют, информация уточняется.

В Сети сообщают, что самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу авто. Официальной информации об этом пока не было.

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При взрыве пострадал ребёнок

В результате взрыва ранения получили три человека. У водителя авто осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали мама и трёхлетний ребёнок, которые в этот момент шли по тротуару. Мама с ребёнком была госпитализирована с осколочными ранениями ног.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Фото: администрация Белгорода

Что сейчас происходит на месте происшествия?

На месте работают все спецслужбы. Взрывотехники устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Сотрудники управы обходят двор, чтобы убедиться в отсутствии последствий происшествия.

Фото: администрация Белгорода
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