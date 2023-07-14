Взрыв машины в Белгороде: что известно на данный момент

В результате взрыва ранения получили три человека. У водителя авто осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали мама и трёхлетний ребёнок, которые в этот момент шли по тротуару. Мама с ребёнком была госпитализирована с осколочными ранениями ног.