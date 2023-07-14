Взрыв машины в Белгороде: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
14 июля в 11:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве авто в жилом квартале областного центра. Инцидент произошёл на улице Железнодорожной.
Водитель пострадавшего авто в 10:17 самостоятельно позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о произошедшем.
Бел.Ру попыталось узнать, что стало причиной взрыва, однако в правоохранительных органах пока это не комментируют, информация уточняется.
В Сети сообщают, что самодельное взрывное устройство было прикреплено к днищу авто. Официальной информации об этом пока не было.
В результате взрыва ранения получили три человека. У водителя авто осколочное ранение бедра. Кроме того, пострадали мама и трёхлетний ребёнок, которые в этот момент шли по тротуару. Мама с ребёнком была госпитализирована с осколочными ранениями ног.
Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
На месте работают все спецслужбы. Взрывотехники устанавливают обстоятельства и причины взрыва.
Сотрудники управы обходят двор, чтобы убедиться в отсутствии последствий происшествия.