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ВСУ обстреляли Белую Берёзку: погибла пожилая женщина, ещё три человека пострадали

14 июля 2023, 11:32
Фото: Bel.ru

Пожилая женщина погибла при обстреле Белой Берёзки в Брянской области

Всех пострадавших госпитализировали. Один из раненых — 16-летний подросток, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате прилётов загорелось три дома.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 14 июля открыли огонь по Брянской области. Под обстрел попал посёлок Новые Берёзки. Есть жертва и пострадавшие.

В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения. Ещё три человека пострадали. Среди них — 16-летний подросток. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, у всех пострадавших ранения лёгкие. С людьми работают медики.

От обстрела загорелось три жилых дома. На месте продолжают работать оперативные службы.

Минувшей ночью громко было также в Курской и Воронежской областях. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. На подлёте к Воронежу сбили три беспилотника. В Курской области дрон сдетонировал в Курчатове — в городе, в котором находится Курская АЭС. Ситуацию уже прокомментировали в «Росатоме».

Неспокойно сегодня было и в Белгородской области. Днём МЧС предупреждало о ракетной опасности в Валуйском горокруге.

Будьте дома, не подходите к окнам: белгородцев предупреждают о ракетной опасности
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