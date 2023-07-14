ВСУ обстреляли Белую Берёзку: погибла пожилая женщина, ещё три человека пострадали

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
ВСУ 14 июля открыли огонь по Брянской области. Под обстрел попал посёлок Новые Берёзки. Есть жертва и пострадавшие.
В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения. Ещё три человека пострадали. Среди них — 16-летний подросток. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, у всех пострадавших ранения лёгкие. С людьми работают медики.
От обстрела загорелось три жилых дома. На месте продолжают работать оперативные службы.
Минувшей ночью громко было также в Курской и Воронежской областях. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. На подлёте к Воронежу сбили три беспилотника. В Курской области дрон сдетонировал в Курчатове — в городе, в котором находится Курская АЭС. Ситуацию уже прокомментировали в «Росатоме».
Неспокойно сегодня было и в Белгородской области. Днём МЧС предупреждало о ракетной опасности в Валуйском горокруге.