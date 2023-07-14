ВСУ обстреляли Белую Берёзку: погибла пожилая женщина, ещё три человека пострадали

Минувшей ночью громко было также в Курской и Воронежской областях. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. На подлёте к Воронежу сбили три беспилотника. В Курской области дрон сдетонировал в Курчатове — в городе, в котором находится Курская АЭС. Ситуацию уже прокомментировали в «Росатоме».