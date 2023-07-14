В тройном ДТП с перевернувшимся авто в Белгороде пострадала женщина

Около 8:40 на улице Мичурина 40-летняя женщина за рулём Nissan перед началом движения не убедилась в безопасности манёвра. Авто столкнулось с Kia. За рулём сидела 40-летняя женщина. Пострадала как раз она. Затем первая иномарка столкнулась с припаркованным Hyundai. После столкновения Kia опрокинулась.