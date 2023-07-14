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В тройном ДТП с перевернувшимся авто в Белгороде пострадала женщина

14 июля 2023, 10:20
Фото: 1MI
Иномарка «прилегла» на крышу в центре города. Автомобилистка, находившаяся за рулём, получила травмы. Она обратилась за медпомощью самостоятельно, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В тройном ДТП с «прилёгшей» на крышу машиной пострадала женщина. Автомобилистка обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Около 8:40 на улице Мичурина 40-летняя женщина за рулём Nissan перед началом движения не убедилась в безопасности манёвра. Авто столкнулось с Kia. За рулём сидела 40-летняя женщина. Пострадала как раз она. Затем первая иномарка столкнулась с припаркованным Hyundai. После столкновения Kia опрокинулась.

Также в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого водитель маршрутного автобуса экстренно затормозил. Упала 69-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.

Ещё одно ДТП накануне зафиксировали в Старооскольском горокруге. Днём на улице 1-й Конной армии водитель КамАЗа при движении задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. Она погибла.

Стали известны подробности ДТП с «прилёгшим» на крышу авто в центре Белгорода
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#Наталья Корявых#ДТП#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Происшествия#Авария#Автомобиль#Легковушка
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