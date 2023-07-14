В тройном ДТП с перевернувшимся авто в Белгороде пострадала женщина

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Около 8:40 на улице Мичурина 40-летняя женщина за рулём Nissan перед началом движения не убедилась в безопасности манёвра. Авто столкнулось с Kia. За рулём сидела 40-летняя женщина. Пострадала как раз она. Затем первая иномарка столкнулась с припаркованным Hyundai. После столкновения Kia опрокинулась.
Также в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого водитель маршрутного автобуса экстренно затормозил. Упала 69-летняя пассажирка. Пенсионерка получила травмы.
Ещё одно ДТП накануне зафиксировали в Старооскольском горокруге. Днём на улице 1-й Конной армии водитель КамАЗа при движении задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. Она погибла.