В РЭО рассказали об индексе цен на макулатуру в регионах

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, пользователи ЭТП смогут получать анализ цен на вторсырье и ресурсы по российским регионам, благодаря чему в реальном времени можно будет отследить стоимость лотов, которые выставляются на продажу. «Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области: в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья давали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике — 11 рублей, и это самая высокая стоимость. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц», — объяснил глава РЭО.
Кроме того, стало известно что в топ-5 субъектов РФ с самой дешевой макулатурой, помимо Подмосковья, вошли Удмуртия, Приморье, Челябинская область и Санкт-Петербург. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Наряду с Чувашией цены на макулатуру оказались высокими в Москве, ХМАО, а также в Новосибирской и Саратовской областях.
Индекс соответствует минимальным и максимальным ценам по каждой из категорий вторичного сырья и материальных ресурсов. Информация включает данные о текущем спросе на вторсырье и его наличии на рынке.
Отчет открывает доступ не только к цифровым графикам, позволяющим наглядно отслеживать цены и проводить анализ ценовой динамики, но и к выгрузке информации в файл формата MS Excel для проведения собственного анализа и архивирования данных.
«Это будет документ в формате Excel, который зарегистрированные пользователи смогут сформировать в личном кабинете и выгрузить на свой ПК. При выгрузке можно выбирать фильтры. Например, по регионам, по типу вторсырья, по цене. Сейчас на ЭТП зарегистрировано уже 1011 пользователей. Уверены, новая функция станет востребованной среди них», — подытожил Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП.
Электронная торговая площадка РЭО способствует формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.