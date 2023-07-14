В РЭО рассказали об индексе цен на макулатуру в регионах

Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, пользователи ЭТП смогут получать анализ цен на вторсырье и ресурсы по российским регионам, благодаря чему в реальном времени можно будет отследить стоимость лотов, которые выставляются на продажу. «Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области: в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья давали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике — 11 рублей, и это самая высокая стоимость. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц», — объяснил глава РЭО.