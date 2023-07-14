В РЭО определили долю отправления ТКО на обработку и утилизацию по регионам

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
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Updated Сегодня, 18:17
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что сбор информации по регионам касательно объемов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) ведется регулярно. Как сообщает nashgorod.ru, в первые шесть месяцев текущего года мониторинг помог установить, что доля отходов, переданных на обработку (сортировку) по стране достигла 52,9%, при этом на утилизацию пошло 12,6% от общего тоннажа ТКО. В то время как в прошлом году в отчетах было указано, что на утилизацию поступило только 11,9% мусора, а доля переданных на обработку ТКО достигала 49,9%.
ППК «РЭО» начала функционировать в России 14 января 2019 года в рамках Указа главы государства. В первую очередь деятельность Российского экологического оператора направлена на формирование единой системы обращения с ТКО на уровне регионов. В национальном проекте «Экология» указано, что такие меры необходимы для снижения тоннажа отправляемых твердых коммунальных отходов на захоронение и сохранения здоровья населения. Предполагается, что к 2030 году удастся добиться 100%-ной сортировки ТКО и сокращения их объема, направляемого на полигоны, вдвое. Достижению данных показателей будет способствовать формирование экономики замкнутого цикла.