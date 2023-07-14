В июне белгородцы сдали в фандоматы почти 19 тысяч пластиковой и алюминиевой тары

Также белгородцы могут получить приятные подарки за сдачу пластика и алюминия в фандоматы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ecoplatform: за каждую сданную тару жители будут получать специальные ЭкоБонусы, которые затем можно обменять на скидку. Например, в магазине «ВкусВилл» или интернет-магазине бытовой техники «SYNERGETIC». За всё время белгородцы уже получили 3 385 302 ЭкоБонуса.