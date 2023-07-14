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В июне белгородцы сдали в фандоматы почти 19 тысяч пластиковой и алюминиевой тары

14 июля 2023, 04:08
Фото: 1MI
За всё время в фандоматы сдали порядка 17 кг пластика, отметили в региональном правительстве.

Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, за прошлый месяц жители региона сдали в фандоматы 18 906 единиц пластиковой и алюминиевой тары. Кроме того, за всё время работы вендинговых автоматов в области белгородцы сдали 577 664 единиц тары — это 16 893 кг пластика и 1 816 кг алюминия.

Сданные неравнодушными жителями бутылки отправят на переработку. После этого старый пластик превратиться в новую вещь, готовую для использования.

Также белгородцы могут получить приятные подарки за сдачу пластика и алюминия в фандоматы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ecoplatform: за каждую сданную тару жители будут получать специальные ЭкоБонусы, которые затем можно обменять на скидку. Например, в магазине «ВкусВилл» или интернет-магазине бытовой техники «SYNERGETIC». За всё время белгородцы уже получили 3 385 302 ЭкоБонуса.

Отметим, что за март 2023 года жители Белгородской области сдали в вендинговые автоматы более 35 тысяч единиц пластиковой и алюминиевой тары.

За март белгородцы сдали в фандоматы более 35 тысяч пластиковой и алюминиевой тары
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#Александра Склярова#Фандомат#Пластик#Алюминий#Экология#Белгородская область
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