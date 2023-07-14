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В Белгородской области начали выплаты шебекинцам, которые им «по закону не положены»

14 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI

Шебекинцам без прописки поступят выплаты в 10 тысяч и 50 тысяч рублей

Власти региона планируют осуществить выплаты из внебюджетных источников. Губернатор объяснил принятое решение сложной ситуацией и моральной ответственностью.
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Выплаты

В Белгородской области стартуют выплаты жителям Шебекинского округа без прописки. Власти хотят сделать это за счёт внебюджетных денег.

«С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но, исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счёт внебюджетных источников», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

Проверкой достоверности предоставляемых от жителей данных займутся органы местного самоуправления. Они проверят наличие трудового договора между заявителем и организацией, находящейся на территории округа. Также изучат договор аренды для проживания на съёмной квартире, иными словами — обоснования для получения выплат.

Когда жители Шебекино без постоянной прописки получат выплаты?
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#Наталья Корявых#Выплаты#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Общество#Аренда#Прописка#Компенсация
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