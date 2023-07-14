В Белгородской области начали выплаты шебекинцам, которые им «по закону не положены»

«С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но, исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счёт внебюджетных источников», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.