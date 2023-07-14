В Белгородской области начали выплаты шебекинцам, которые им «по закону не положены»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Белгородской области стартуют выплаты жителям Шебекинского округа без прописки. Власти хотят сделать это за счёт внебюджетных денег.
«С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но, исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счёт внебюджетных источников», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.
Проверкой достоверности предоставляемых от жителей данных займутся органы местного самоуправления. Они проверят наличие трудового договора между заявителем и организацией, находящейся на территории округа. Также изучат договор аренды для проживания на съёмной квартире, иными словами — обоснования для получения выплат.